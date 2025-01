Com 2024 terminado, a Meta parece ter já planos claros para o que quer fazer neste novo ano. As ideias continuam focadas na interface e nas funcionalidades dadas aos utilizadores, com uma novidade já planeada. O Instagram prepara uma novidade para melhorar as mensagens diretas.

Instagram prepara uma novidade

Atualmente é impossível filtrar conversas do Instagram, mas isso vai mudar. O CEO da rede social, Adam Mosseri, revelou numa publicação que a sua equipa vai trabalhar nesta nova funcionalidade. No entanto, não foi especificado qualquer prazo para a chegada da função, embora tudo indique que chegará em 2025.

A capacidade de filtrar as mensagens por palavras é algo que os utilizadores pedem há anos. Agora é possível filtrar entre conversas não lidas, não respondidas, marcadas ou de pessoas que nos seguem. Pode-se até encontrar textos que contenham uma palavra numa conversa, mas a opção de distinguir entre diferentes conversas com uma palavra não está presente.

Perante este cenário, Adam Mosseri publicou no Instagram uma mensagem respondendo a um utilizador que sugeriu implementar uma barra de pesquisa para filtrar as conversas por palavras-chave. O CEO indicou que acha uma boa ideia e que irá falar com a equipa do Instagram. No entanto, não especifica nenhuma data, embora sugira que será uma das novidades que chegará à rede social até 2025.

Tudo para melhorar mensagens diretas

Atualmente, quem acede à caixa de entrada no Instagram, irá ter a opção ‘Filtro’ no canto superior direito «. O problema é que as opções que permite são limitadas, pois simplesmente permite filtrar conversas não lidas, não respondidas, marcadas ou de pessoas que seguimos.

O que também é possível é encontrar mensagens que contenham determinada palavra num chat. Isto pode ser feito tanto para conversas com outro utilizador como para conversas em grupo. Só precisa de seguir os passos: entrar numa conversa, tocar no nome de utilizador, carregar em pesquisar e indicar o que se pretende. Depois disso, aparecerão mensagens contendo a referida palavra.

O ano de 2024 do Instagram foi excelente. A rede social está repleta de novas funcionalidades, mas também dominou no universo da Meta em termos de receitas publicitárias. Assim, e do que se vê agora, em 2025 continuará a ser uma rede social importante, no ano em que será conquistada pela IA.