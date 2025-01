Vendas globais de carros elétricos deverão aumentar 30% em 2025

Apesar dos entraves, a S&P Global Mobility prevê que as vendas globais de carros elétricos aumentem 30% neste ano que hoje começa.

Embora se espere que as guerras comerciais, as taxas aduaneiras e os subsídios variáveis estejam muito presentes na indústria automóvel em 2025, as vendas globais de carros elétricos deverão aumentar substancialmente este ano. A previsão é da S&P Global Mobility.

O ano de 2025 deverá ser extremamente desafiante para a indústria automóvel, uma vez que os principais fatores de procura regional limitam o potencial de procura e a nova administração dos Estados Unidos acrescenta novas incertezas desde o primeiro dia.

Afirmou Colin Couchman, diretor-executivo de previsões globais de veículos ligeiros da S&P Global Mobility.

Relativamente aos Estados Unidos, um dos mercados mais preponderantes da indústria automóvel, a nova administração de Donald Trump planeia acabar com o incentivo fiscal de 7500 dólares para a compra ou aluguer de um carro elétrico, bem como com outras medidas que apoiam o fabrico e a venda destes modelos.

A par disso, Trump planeia impor taxas elevadas às importações do México, Canadá e China, entre outros, esperando-se que os países afetados retaliem com as suas próprias taxas.

2025 poderá ser um bom ano para os carros elétricos

Apesar das adversidades previstas, os carros elétricos continuarão a ser um "importante setor de crescimento automóvel" a nível mundial. A S&P Global Mobility afirma que os programas de incentivo na China, Ásia e Europa continuarão a apoiar os elétricos, num futuro próximo.

Além disso, a agência prevê que as vendas globais de elétricos atinjam 15,1 milhões de unidades em 2025, num aumento de 30% relativamente aos 11,6 milhões de unidades estimados em 2024, e ainda que a quota de mercado dos carros elétricos cresça para 16,7% das vendas globais de veículos ligeiros, contra 13,2% em 2024.

A China está a liderar o grupo, prevendo-se que as vendas de elétricos atinjam 26,6 milhões em 2025, um aumento de 3% relativamente aos níveis de 2024, liderado por empresas como a BYD, Changan e Tesla. Prevê-se que a quota de mercado atinja 29,7% das vendas de veículos na China.

As vendas de carros elétricos na Índia e no Japão deverão, também, registar um forte crescimento este ano.

Nos Estados Unidos, espera-se que a quota de mercado dos carros elétricos continue a crescer a partir dos níveis de 2024, ultrapassando a marca dos 10% e atingindo 11,2% das vendas totais de veículos, segundo a S&P Global.

Apesar de as políticas de Trump serem "previsivelmente imprevisíveis", a S&P Global afirma que a desregulamentação ainda deve criar ventos favoráveis para a indústria.

