BYD vai construir os “maiores centros” de armazenamento de energia do mundo

🔋 A Cell-to-System (CTS) da BYD é uma abordagem de design super-integrada que elimina os componentes intermédios tradicionais, como módulos e packs, integrando diretamente as células da bateria no sistema de armazenamento.

Esta inovação integra o sistema de armazenamento de energia MC Cube-T da BYD, que utiliza a CTS para atingir níveis sem precedentes de eficiência e desempenho.

Por via da CTS, a BYD consegue uma integração direta entre as células e o sistema, uma utilização eficiente do espaço e uma maior resistência estrutural do sistema, tornando-o mais durável e fiável.