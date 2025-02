Há mais uma IA para todos! A Alexa Plus, a IA da Amazon, foi agora apresentada

As grandes tecnológicas estão a apostar na IA como parte do seu futuro e como ferramenta essencial. Desenvolvem os seus LLM e baseiam a sua oferta nestas suas propostas. A Amazon parece apostada em ter também a sua IA e por isso apresentou agora a Alexa Plus, preparada para dar ainda mais aos seus utilizadores.

Há mais uma IA para todos!

A Amazon renovou a sua nova assistente de inteligência artificial chamado Alexa Plus. Desta forma, o Alexa Plus ganhou recursos de inteligência artificial. Como sabe, a Amazon é líder entre os dispositivos de assistente pessoal com o Echo há muitos anos.

Embora a Amazon não esteja na vanguarda da IA, começou a incluí-la nos seus serviços. Agora, a Amazon tornou a inteligência artificial talvez mais útil com o Alexa Plus. No entanto, este tornou-se agora um serviço pago com as suas novas funcionalidades.

Alexa Plus foi agora apresentada

A Amazon Alexa, líder no mercado de assistentes pessoais nos EUA, vai agora assumir tarefas mais ativas. Nesse sentido, o Alexa Plus. Destaca-se pelas suas características mais ativas, como chamar um táxi, comprar bilhetes para concertos e ligar para companhias aéreas. A Amazon Alexa já tem um tom de voz natural e amigável.

Antes, a Alexa apenas conseguia executar tarefas simples baseadas em comandos, como fornecer informações e reproduzir música de uma playlist do Spotify. Os planos passam por usar diferentes IA para o Alexa Plus e obter o melhor resultado. Será capaz de se lembrar das preferências e dará respostas mais consistentes ao recordar os seus gostos e preferências pessoais no futuro.

IA da Amazon quer competir com todos

O Alexa Plus tem um preço bastante elevado de 19,99 dólares por mês. No entanto, a Amazon preparou uma grande surpresa para os membros Prime. Assim, os membros Prime poderão utilizar a nova assistente de AI gratuitamente. A subscrição do Amazon Prime custa 14,99 dólares por mês nos EUA.

Os membros Amazon Prime têm agora envios gratuitos, descontos e benefícios na Amazon Gaming e Alexa Plus por 14,99 dólares por mês. Por enquanto, o Alexa Plus está apenas disponível nos EUA. Não foi apresentado nenhum dispositivo Echo para a sua nova assistente de inteligência artificial Alexa Plus. No entanto, este assistente de inteligência artificial funcionará em quase todos os dispositivos Alexa.