Comissão Europeia propõe investir €100 mil milhões em tecnologias limpas produzidas na UE

Num momento global complicado, a Europa tem sido pressionada e tem procurado formas de se tornar mais independente numa série de matérias, nomeadamente em termos energéticos e de tecnologia. Na quarta-feira, a Comissão Europeia propôs a mobilização de 100 mil milhões de euros para investir em tecnologias limpas produzidas na União Europeia (UE).

No âmbito do seu Clean Industrial Deal, a Comissão Europeia propôs a disponibilização de 100 mil milhões de euros para apoiar a produção de tecnologias limpas na UE.

Este Clean Industrial Deal é um pilar fundamental do seu plano de competitividade, concebido para apoiar as indústrias de energia intensiva que enfrentam custos elevados e uma pesada burocracia enquanto lutam por quotas de mercado com rivais globais.



Aliás, como parte deste acordo, a Comissão Europeia planeia lançar, com o Banco Europeu de Investimento, regimes de garantia para reduzir os custos dos contratos de energia renovável a longo prazo, bem como para apoiar as operadoras de redes.

🌍 Mais sobre o Clean Industrial Deal da UE

Conforme partilhado pela própria Comissão Europeia, o Clean Industrial Deal é um plano para a competitividade e a descarbonização da UE.

Confrontadas com custos energéticos elevados e uma concorrência global feroz, as indústrias europeias precisam de apoio urgente. O Clean Industrial Deal define ações concretas para transformar a descarbonização num motor de crescimento para as indústrias europeias. Para tal, é necessário baixar os preços da energia, criar empregos de qualidade e criar as condições adequadas para que as empresas prosperem.

Este acordo apresenta medidas que procurarão impulsionar todas as fases da produção, nomeadamente:

As indústrias com utilização intensiva de energia , como a siderurgia, a metalurgia e a química, que necessitam urgentemente de apoio para descarbonizar, mudar para energias limpas e fazer face aos custos elevados, à concorrência global desleal e à complexidade da regulamentação.

, como a siderurgia, a metalurgia e a química, que necessitam urgentemente de apoio para descarbonizar, mudar para energias limpas e fazer face aos custos elevados, à concorrência global desleal e à complexidade da regulamentação. O setor das tecnologias limpas, que está no centro da competitividade futura e é necessário para a transformação industrial, a circularidade e a descarbonização.

Outro elemento do Clean Industrial Deal é a circularidade, cujo objetivo é reduzir os resíduos e prolongar a vida útil dos materiais, promovendo a reciclagem, a reutilização e a produção sustentável.

Segundo a Comissão Europeia, maximizar os recursos limitados da UE e reduzir a dependência excessiva de fornecedores de matérias-primas de países terceiros é crucial para um mercado competitivo e resiliente.