Será desta? Microsoft está prestes a lançar o Recall no Windows 11

O Recall prometia muito para os utilizadores do Windows 11. Esta forma de IA iria ajudar a manter registos do que é feito no PC e assim funcionar como uma memória do sistema e do próprio utilizador. Depois de muitos problemas de segurança, eis que o Recall parece estar finalmente prestes a ser lançado pela Microsoft no Windows 11.

A funcionalidade Recall, que a Microsoft tem desenvolvido há muito tempo e tem causado controvérsia pública, começou a ser oferecida gradualmente aos utilizadores do Windows Insider. A funcionalidade, que funciona em computadores com suporte Copilot Plus, guarda capturas de ecrã das operações realizadas no sistema em segundo plano, proporcionando um acesso rápido a este conteúdo.

O Recall tem recebido intensas críticas pelos seus problemas de privacidade e segurança desde o seu lançamento. Após os especialistas em cibersegurança terem alertado que uma funcionalidade que grava constantemente o ecrã do sistema poderia causar vulnerabilidades de segurança, a Microsoft adiou a data de lançamento original de junho de 2024 para outubro de 2024.

No entanto, o recurso também não foi disponibilizado em outubro. Entretanto, o Recall foi inicialmente testado somente em dispositivos Copilot Plus com processadores Qualcomm. Mais tarde, este âmbito foi alargado e o recurso foi disponibilizado para testes em sistemas com processadores Intel e AMD.

A Microsoft não partilhou uma data clara de quando a funcionalidade estará ativa para todos os utilizadores do sistema. No entanto, o facto de os testes do Windows Insider terem começado parece indicar que o Recall está perto de ser disponibilizado ao público em geral.

Numa última publicação no seu blog, a empresa detalhou o princípio de funcionamento do Microsoft Recall. Salientou que os utilizadores têm controlo total sobre os dados gravados, que esses dados são armazenados localmente no dispositivo e não são transferidos para o exterior.

Com estas divulgações, a empresa pretende aliviar as preocupações com a privacidade. Assim, parece que finalmente o Recall vai chegar ao Windows 11 e ajudar os utilizadores a manter uma memória fotográfica do que vão realizando ao longo do tempo.