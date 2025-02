O Menu Iniciar do Windows 11 vai mudar para sempre com estas novidades

A Microsoft prepara alterações e novidades importantes para o Windows 11. Estas já chegaram para os utilizadores das versões Beta e Dev do Windows 11 para serem avaliadas. Desta vez, a Microsoft concentrou-se no que sempre foi uma das partes vitais do Windows: o Menu Iniciar.

O Menu Iniciar vai receber várias novidades

Quer resolver vários problemas com duas novas vistas do menu iniciar, que serão apresentadas ao clicar no botão "Todos". Por agora são mostrados todos os programas instalados numa lista por ordem alfabética, com um pequeno ícone e o nome do programa, algo que pode ser cansativo. As novidades mudam isso.

A nova visualização em grelha pode facilitar a localização de programas exibindo ícones maiores. Na verdade, parece-se muito com a vista principal do menu iniciar, com a grelha de ícones com o nome abaixo. Mas a grande diferença, claro, é que todos os programas que instalamos aparecem aqui.

No entanto, esta visualização ainda mostra as aplicações por ordem alfabética, o que nem sempre é muito útil. É por isso que a nova vista de Categorias pode ser mais interessante. Como o nome sugere, quando ativamos esta vista, o Windows 11 classificará automaticamente as aplicações em diferentes categorias, dependendo da sua função, para as tornar mais fáceis de encontrar.

Microsoft continuar a melhorar o Windows 11

A Microsoft não explicou como pretende organizar todas as aplicações, principalmente as que não foram instaladas a partir da loja oficial. É possível que o utilizador possa organizá-los manualmente, mas tal não foi confirmado.

Além do novo menu iniciar, a Microsoft confirmou a chegada do novo menu de partilha do Windows11.. Esta funcionalidade foi divulgada no mês passado, mas agora a Microsoft confirmou oficialmente que está a ser implementada na versão beta do Windows 11.

O novo menu de partilha aparece a flutuar na parte superior do ecrã ao arrastar um ficheiro do Explorador de Ficheiros. Em vez de ter de navegar por diferentes menus como antes. Esta janela flutuante mostra ícones de diferentes aplicações que podem receber o ficheiro, como o WhatsApp, Outlook ou Teams, bem como um link que nos permite enviar o ficheiro diretamente para o nosso telemóvel.