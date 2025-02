Coreia do Norte foi responsável pelo “pior ataque da história” de criptomoedas, diz o FBI

Segundo o Federal Bureau of Investigation (FBI), a Coreia do Norte foi responsável pelo roubo que a Bybit descreveu como o "pior ataque da história" de criptomoedas, no valor de 1,5 mil milhões de dólares em ativos virtuais.

Na semana passada, a corretora de criptomoedas Bybit, que reúne mais de 60 milhões de utilizadores e oferece acesso a várias criptomoedas, anunciou um roubo de 1,5 mil milhões de dólares em dinheiro digital por piratas informáticos.

Naquele que foi, nas suas palavras, o "pior ataque da história" de criptomoedas, um atacante conseguiu aceder a uma carteira Ethereum e transferir as participações para um endereço não identificado.

Entretanto, o FBI informou que a Coreia do Norte foi responsável pelo roubo dos ativos virtuais. A agência refere-se a esta atividade maliciosa norte-coreana específica como "TraderTraitor".

Os atores de TraderTraitor estão a avançar rapidamente e converteram alguns dos ativos roubados em Bitcoin e outros ativos virtuais dispersos em milhares de endereços em várias blockchains.

Escreveu o FBI, num comunicado, segundo a imprensa, acrescentando que se espera que os ativos sejam ainda mais lavados e eventualmente convertidos em moeda fiduciária.

Coreia do Norte associada a outros roubos de criptomoedas

No ano passado, conforme informámos, peritos disseram a um comité de sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que estavam a investigar 97 supostos ataques cibernéticos norte-coreanos em empresas de criptomoeda entre 2017 e 2024, avaliados em cerca de 3,6 mil milhões de dólares.

Na altura, mencionaram um ataque, levado a cabo no final de 2023, onde 147,5 milhões de dólares foram roubados da bolsa de criptomoedas HTX antes de serem "lavados", em março de 2024.

Entretanto, em dezembro do ano passado, um relatório revelou que hackers da Coreia do Norte foram responsáveis por mais de 60% de todas as criptomoedas roubadas globalmente em 2024, consolidando o país como uma das maiores ameaças no mundo da cibersegurança e da economia digital.