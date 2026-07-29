PJ recupera meio milhão de euros roubados em criptomoedas

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), identificou um suspeito envolvido num esquema de acesso ilegítimo a sistemas informáticos e burla informática que culminou no roubo de cerca de 500 mil euros em criptomoedas.

A investigação permitiu recuperar a totalidade dos ativos digitais, que já foram devolvidos à vítima.

Link malicioso escondia software de acesso remoto

Segundo revelou a PJ, o ataque começou quando a vítima interagiu com um link partilhado numa rede social, que promovia um alegado jogo para computador.

Após descarregar o ficheiro, foi instalado um programa malicioso que deu aos atacantes acesso ao computador da vítima. A partir desse momento, os criminosos conseguiram obter as credenciais de várias carteiras de criptomoedas e assumir o controlo dos ativos digitais.

Criptomoedas foram movimentadas para esconder o rasto

Depois de obterem acesso às carteiras, os suspeitos realizaram diversas transferências não autorizadas entre diferentes endereços e moedas digitais, numa tentativa de dificultar o rastreamento dos fundos.

A investigação conduzida pela UNC3T permitiu seguir o percurso das transações ("tracing"), reconstruindo o caminho percorrido pelos ativos digitais até à sua localização.

A Polícia Judiciária destaca que esta operação contou com a colaboração da plataforma Binance, que cooperou com as autoridades portuguesas durante vários meses.

Graças a esse trabalho conjunto, foi possível localizar, apreender e restituir à vítima a totalidade das criptomoedas furtadas, num montante aproximado de meio milhão de euros.