MEO quer saída de 1.200 trabalhadores por mútuo acordo

A MEO obteve junto do Governo o estatuto de empresa em reestruturação, uma medida que permitirá à operadora avançar com um plano de saídas voluntárias envolvendo cerca de 1.200 trabalhadores.

MEO solicitou em 2025 o estatuto de empresa em reestruturação

Segundo informações avançadas pela imprensa nacional, a MEO solicitou em 2025 o estatuto de empresa em reestruturação, tendo o pedido sido aprovado pelo Ministério do Trabalho em janeiro de 2026. O estatuto é válido até 30 de junho deste ano e enquadra-se no programa de transformação interna da empresa.

Na prática, esta classificação permite à operadora ultrapassar os limites normalmente aplicados às rescisões por mútuo acordo com acesso ao subsídio de desemprego, facilitando assim a implementação de programas de saída voluntária.

A MEO refere que o objetivo está relacionado com a sua estratégia de modernização e transformação digital. De acordo com a empresa, as saídas serão acompanhadas pelas estruturas representativas dos trabalhadores e cada colaborador terá liberdade para decidir se pretende aderir ao programa.

A operadora indicou ainda que o número total previsto de saídas voluntárias ronda os 1.200 colaboradores.

A evolução deste processo será acompanhada de perto pelos sindicatos e pelas entidades governamentais, numa altura em que o setor das telecomunicações continua a atravessar uma forte transformação tecnológica e organizacional.