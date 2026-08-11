Esta app do Windows 11 está a devorar a RAM do PC sem fazer nada

A gestão dos recursos no Windows 11 é um equilíbrio complicado e frágil. A Microsoft criou uma proposta que pode ser muito estável, mas que a qualquer momento se desestabiliza. Um teste veio mostrar que existe uma app oficial no Windows 11 devorar a RAM do PC sem fazer nada. Limita-se a mostrar a Meteorologia.

App do Windows 11 devora RAM do PC sem fazer nada

O consumo desmedido de recursos em software utilitário volta a estar no centro da polémica no ecossistema da Microsoft. A app nativa do Meteorologia no Windows 11 está a ser alvo de fortes críticas devido ao consumo exagerado de memória RAM. Ultrapassa a barreira de 1,2 GB mesmo quando permanece totalmente inativa em segundo plano.

O valor impressiona sobretudo quando colocado em perspetiva direta com plataformas concorrentes. No ecossistema macOS, a solução homóloga desenvolvida pela Apple oferece o mesmo tipo de dados meteorológicos avançados, como radar em tempo real e previsões detalhadas, mas gasta apenas cerca de 240 MB. Trata-se de uma diferença superior a cinco vezes a favor do sistema da maçã.

Origem do problema está no formato web e anúncios

A razão para esta pegada gigante na memória do computador reside na própria arquitetura do programa. Em vez de ser uma ferramenta criada de raiz para o sistema, a app Meteorologia do Windows 11 é, na verdade, uma web app (PWA) empacotada. O sistema utiliza a tecnologia WebView2 para carregar o portal MSN Meteorologia diretamente num navegador embutido.

Esta abordagem obriga o Gestor de Tarefas a manter múltiplos processos abertos ao mesmo tempo, todos eles baseados no Chromium. Como se o impacto no desempenho não bastasse num sistema operativo pago, a ferramenta integra ainda vários blocos publicitários de terceiros misturados no próprio painel de informação. É um fator que também exige processamento extra.

Impacto no desempenho e o futuro das apps nativas

Para quem trabalha com PCs de entrada ou portáteis equipados com 8 GB de memória RAM, a presença deste processo em segundo plano complica. Representa uma perda considerável de margem de manobra para outras tarefas exigentes do dia a dia.

A Microsoft tem estado a atualizar várias das suas ferramentas internas com o novo ecossistema WinUI 3 para garantir maior velocidade de resposta. No entanto, o utilitário do tempo continua de fora desta reestruturação profunda. Mantém a dependência da web e deixando os utilizadores dependentes de futuras atualizações para resolver o problema.