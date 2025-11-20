Microsoft protege ainda mais o Windows 11 e traz novas opções de recuperação

As ferramentas para ajudar os utilizadores do Windows 11 têm crescido de forma rápida e melhorado ao mesmo ritmo. Agora, a Microsoft apresentou novas funcionalidades de recuperação para o Windows 11, como Restaurar para um ponto anterior e Recriar na nuvem. Os utilizadores agradecem estas novidades.

Microsoft protege ainda mais o Windows 11

A Microsoft anunciou melhorias significativas nas capacidades de recuperação do Windows 11. Têm como objetivo de permitir aos utilizadores restaurar os seus computadores de forma rápida e fácil após vários incidentes, como falhas de software ou malware.

Durante o Ignite 2025, a empresa apresentou novas ferramentas que complementam o seu sistema de Recuperação Rápida já existente. Entre as novidades estão o Point Restore e o Cloud Rebuild, concebidos tanto para utilizadores domésticos como para profissionais de TI. A Restauração do Sistema permite-lhe devolver rapidamente o computador a um estado funcional anterior, sem necessidade de conhecimentos avançados de informática.

Esta ferramenta restaura o sistema operativo, as aplicações e as definições em poucos minutos, evitando longos processos de resolução de problemas. A Reconstrução na Nuvem, por outro lado, oferece uma recuperação mais profunda, reinstalando completamente o sistema operativo com todos os controladores necessários.

Traz novas opções de recuperação e de restauro

Se um computador apresentar uma avaria, esta funcionalidade instalará uma nova cópia do Windows 11. Ao mesmo tempo, ferramentas como o Microsoft Intune, o Windows Backup e o OneDrive irão restaurar dados, aplicações, definições e outros itens. O Intune também funciona como uma plataforma de gestão unificada, permitindo enviar scripts de recuperação ou desencadear ações diretamente nos dispositivos geridos.

A Microsoft confirmou que estas funcionalidades estarão disponíveis em modo de pré-visualização durante o primeiro semestre de 2026, como parte da Iniciativa de Resiliência do Windows. A empresa observa que estas ferramentas não só melhorarão a eficiência das equipas individuais, como também facilitarão o trabalho dos departamentos de TI em ambientes empresariais.

Com estas melhorias, o Windows 11 oferecerá aos utilizadores um maior controlo sobre a recuperação dos seus sistemas. Com isso garante que as interrupções ou problemas de software podem ser resolvidos de forma rápida e segura.