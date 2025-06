Boas notícias da Microsoft! Windows 11 já não força o Edge como browser padrão

A Microsoft vai ter de tomar uma medida importante. Irá finalmente deixar de impor o Edge como o browser padrão no Windows 11. A empresa de Redmond anunciou alterações que terão também impacto no Windows 10, com o qual procura cumprir a Lei dos Mercados Digitais (DMA) da União Europeia. Esta é uma alteração que há muito se esperava!

Boas notícias da Microsoft para o Windows 11

A insistência da Microsoft em tornar o Edge o browser padrão no Windows 11 causou bastante indignação entre os utilizadores nos últimos anos. Quem usar o Chrome ou outro browser para navegar na Internet, provavelmente já viu inúmeros convites para mudar para o Edge nas notificações. Felizmente, isso não será um incómodo daqui para a frente.

A empresa indicou que o Microsoft Edge já não pedirá que seja definido como browser padrão no Windows 10 ou Windows 11, a menos que se aceda à aplicação manualmente. Quem abrir o navegador através da barra de tarefas ou do menu Iniciar, verá o pedido tradicional para alternar do navegador atual. No entanto, fora da aplicação, isto não será mais um incómodo.

Além disso, se desinstalar o Microsoft Edge, o seu computador com o Windows 10 ou o Windows 11 não lhe pedirá que o descarregue novamente. A única diferença é que o pedido para o instalar continuará a aparecer apenas em aplicações web instaladas a partir da Microsoft Store que dependem da tecnologia do browser.

já não força o Edge como o browser padrão

Estas são apenas algumas das alterações que serão implementadas no Windows 10 e no Windows 11 para cumprir a Lei dos Mercados Digitais. Todas as modificações estarão disponíveis apenas para utilizadores localizados no Espaço Económico Europeu (EEE). Quem vive noutro lugar do mundo, terá de continuar a suportar os constantes "convites" para utilizar o Microsoft Edge.

Nem todas as novas funcionalidades estão relacionadas com o browser. O Windows 10 e o Windows 11 permitirão desinstalar a Microsoft Store como qualquer outra app do computador. A eliminação desta não afetará os programas descarregados. Outra mudança notável será vista na aplicação Microsoft Bing, que deixará de abrir resultados web no Edge, mas respeitará o browser padrão configurado pelos utilizadores.

A Microsoft também irá melhorar a pesquisa na Web integrada na barra de tarefas do Windows 10 e 11. Outros motores de busca poderão exibir os seus resultados aí. Além disso, o suporte de formatos de ficheiro foi expandido quando um novo browser é selecionado como predefinição. Algumas das alterações chegarão com a versão mais recente do Microsoft Edge, enquanto outras serão lançadas em atualizações do Windows.