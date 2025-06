Photoshop chegou ao Android! Finalmente uma aplicação de edição de imagens decente

O universo Android tem recebido novas apps, dedicada a muitas das funcionalidades que os utilizadores precisam. A mais recente, vem com um histórico muito importante. Falamos do Photoshop, que chegou ao Android. Este sistema tem finalmente uma aplicação de edição de imagens decente.

Photoshop chegou ao Android!

Após a sua estreia no iOS, em fevereiro passado, o Photoshop chegou finalmente ao Android. A Adobe anunciou que a sua aplicação de edição de fotografias mais popular já está disponível para todos os utilizadores na Google Play Store. Esta nova app é totalmente responsiva aos ecrãs de dispositivos móveis e, embora mais limitada do que a versão para desktop, tem algumas das características mais populares da plataforma.

A empresa afirma que o Photoshop para Android é uma alternativa para quem prefere editar imagens nos seus dispositivos móveis. Isto é algo especialmente útil, por exemplo, durante viagens ou em alturas em que a utilização de um portátil pode ser complicada, como nos transportes públicos.

Em comunicado, a Adobe sublinha que todas as funcionalidades do Photoshop para Android são gratuitas durante o programa beta. Isto significa que qualquer um que descarregue a app terá acesso a ferramentas como camadas, máscaras e recursos de edição de IA generativa, sem ter de pagar. Embora a Adobe não tenha fornecido detalhes, é provável que algumas características exijam uma subscrição adicional mais tarde.

Uma aplicação de edição de imagens

Isto já está incluído na aplicação para iOS, onde precisa de um plano ativo do Photoshop para dispositivos móveis e web. Este plano custa cerca de 10,99 € por mês. No entanto, existe um requisito para utilizar o Photoshop no Android: pelo menos 6 GB de RAM. Embora o Photoshop para Android adicione mais funcionalidades à medida que a app é atualizada, a lista de ferramentas disponíveis no lançamento é extensa.

Além das funcionalidades básicas vistas acima, a app Android conta ainda com a ferramenta Selecionar por Toque. Permite remover ou substituir partes de uma imagem rapidamente. Estão também incluídas a ferramenta Pincel de correção de manchas, a Seleção de objetos e a Varinha mágica. Outra ferramenta disponível no Photoshop para Android é o Apagar e Clonar. Também inclui controlos de camadas e efeitos com diferentes modos de mistura.

A IA está presente na aplicação graças a funcionalidades como o Preenchimento Generativo, que permite adicionar elementos a uma imagem, expandir fotos ou editá-las através de inteligência artificial generativa. Por fim, pode também aceder a uma biblioteca de imagens e media gratuitas através do Adobe Stock.