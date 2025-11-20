Ghost Tapping: entenda o novo esquema de fraude e não se deixe roubar

Embora os utilizadores estejam mais atentos a potenciais fraudes, a verdade é que os ladrões são, hoje, mais engenhosos e recorrem a estratégias quase indetetáveis. Neste sentido, já ouviu falar do conceito de Ghost Tapping?

Longe vai o tempo em que roubar dinheiro passava por enviar uma carta em nome de um qualquer príncipe a alegar que o remetente é herdeiro de uma larga fortuna.

Com a evolução da tecnologia, as técnicas são muitos menos óbvias e podem visar-nos sem que o ladrão fale sequer connosco. É perante este cenário que o Better Business Bureau (BBB) emite um alerta público sobre um novo esquema.

NFC pode ser uma porta de entrada para a conta bancária

Indo além dos cartões físicos, o chamado Ghost Tapping pode afetar pessoas que pagam com aplicações móveis, uma vez que visa especificamente cartões tap-to-pay e carteiras digitais, que suportam esta funcionalidade e pagamentos móveis.

Esta estratégia de Ghost Tapping é possível, por via do Near Field Communication (o conhecido NFC). A tecnologia permite que os dispositivos se comuniquem entre si e enviem dados quando estão próximos uns dos outros.

Quando o utilizador recorre ao tap-to-pay, conclui uma transação aproximando o seu telemóvel, smartwatch ou cartão do dispositivo de processamento. Esta aproximação permite enviar as informações de pagamento para o terminal.

Ora, os chamados ghost tappers podem esbarrar num utilizador em espaços lotados e mover secretamente um leitor de cartão tap-to-pay para o alcance de leitura.

Além disso, podem pedir que doe uma pequena quantia para caridade, enquanto, na verdade, cobram muito mais, ou podem fingir ser vendedores e apressar o processo para que não perceba o custo real do produto.

Evite ser roubado

Se utiliza carteiras digitais, importa estar atento. Além de proteger as suas carteiras com uma password, impondo que os pagamentos só sejam concretizados após validação da sua identidade, tenha cautela.

Por exemplo, considere o quão lotado está um espaço antes de autorizar qualquer transação, mantenha alguma distância entre si e outras pessoas e limite o uso do tap-to-pay em locais que não conheça ou pareçam arriscados.

Pode, também, configurar alertas de transação para que o banco ou aplicação móvel possa envie uma notificação sempre que ocorrer uma transação, mesmo que seja pequena.

O BBB recomenda que faça controlos diários das suas contas e de todas as despesas, e que, quando não estiver a usá-los, mantenha os dispositivos ou cartões de pagamento numa carteira ou capa protegida de identificação por radiofrequência (Radio-Frequency IDentification - RFID).

