PplWare Mobile

Ghost Tapping: entenda o novo esquema de fraude e não se deixe roubar

· Segurança 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Eduardo says:
    20 de Novembro de 2025 às 10:12

    Nunca uso NFC porque este “Ghost Tapping” não é novo. Até mesmo o contactless dos cartões é por NFC.
    A única exceção é usar o NFC nas portagens.

    Mais vale usarem o QR Code (que não usa uma comunicação direta com o TPA) do que estarem expostos a extração de informação.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      20 de Novembro de 2025 às 10:24

      Tamanha ignorância só podia vir de alguém que ainda paga portagens

      Responder
    • Luis Henrique Silva says:
      20 de Novembro de 2025 às 10:46

      Se o telemóvel estiver bloqueado o NFC não vai dar, istoa cotece mais quem está com telemóvel desbloqueado, e depois ainda há que há telmóveis com nfc mais sensivel do que outros.
      Também não precisamos de estar burradinhos de medo por causa disto, temos é de ter cuidado e ter as proteções com deve ser no telemóvel.

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

OPPO garante fluidez nos smartphones graças ao software e experiência

Caltech & TIIA - Symphony of Robotic Motion

Dentro dos Laboratórios da OPPO! O foco no hardware e na sua qualidade