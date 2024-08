Como pagar com o smartphone: esquecer a carteira não é problema (mesmo no estrangeiro)

A tecnologia contribui para inovações verdadeiramente impressionantes, em campos como a medicina ou a exploração do espaço. No entanto, ajuda também em sentidos mais simples, que procuram apenas facilitar a vida das pessoas. Hoje em dia, por exemplo, esquecer a carteira já não é um problema, caso precise de fazer pagamentos, mesmo no estrangeiro. Mostramos-lhe como pode pagar com o smartphone.

À medida que a tecnologia transforma o próprio dinheiro, vamo-nos habituando à forma como ela já moldou o setor dos pagamentos. De facto, hoje em dia, sair de casa sem a carteira não precisa de ser dramático, pois é possível manter o importante no smartphone - até mesmo os documentos pessoais, como o Cartão de Cidadão ou a Carta de Condução.

Caso queira deixar a carteira em casa, mesmo estando no estrangeiro, saiba que pode assegurar os seus pagamentos sem problemas. Para isso, basta ter o smartphone, equipado com as ferramentas certas, desde aplicações dedicadas até soluções integradas no próprio dispositivo.

Código QR ou tecnologia NFC para pagamentos com o smartphone

#1 - MB WAY

A aplicação do MB WAY permite fazer transferências imediatas entre as contas dos utilizadores, compras online, pagamentos em espaços comerciais e até levantamentos no Multibanco.

Associando um ou vários cartões de débito, crédito ou refeição, é possível fazer pagamentos recorrendo apenas ao smartphone, através de um código QR, que o seu dispositivo lê, ou da tecnologia NFC.

Está disponível para smartphones com sistemas Android e iOS.

#2 - Aplicações bancárias

A maioria das instituições bancárias já possui aplicações móveis próprias que permitem gerir contas bancárias, pagar contas ou fazer transferências a partir dos dispositivos móveis. Embora sejam diferentes, algumas já permitem fazer pagamentos em terminais com o smartphone.

Por vezes, a opção de fazer pagamentos é oferecida dentro das apps dos bancos, mas recorrendo ao MB WAY.

#3 - Google e Apple Pay

Tanto a Apple como a Google oferecem aplicações próprias para fazer pagamentos por via do smartphone, através da tecnologia NFC - e não só, pois é até possível adicionar, por exemplo, bilhetes de avião.

No caso do Google Pay, um sistema de pagamento que pode ser usado através de smartphones Android com NFC e do smartwatch Wear OS, pode usar a aplicação Carteira e adicionar os cartões que pretender.

Para utilizar o Apple Pay, o processo é semelhante. Disponível para iPhone, iPad e Apple Watch, basta adicionar os cartões pretendidos à Carteira e fazer pagamentos por via da tecnologia NFC.

E pagar com o smartphone no estrangeiro?

Apesar do MB WAY não poder ser usado em todos os países, sendo menos uma alternativa para pagamentos no estrangeiro (para já, pelo menos), os pagamentos pelo mundo podem ser feitos por via das Carteiras do Android e iOS, desde que o seu banco os permita.

Há cada vez mais bancos a permitir pagamentos no estrangeiro sem taxas. Uma vez que as Carteiras reúnem os cartões associados às suas contas, pode fazer pagamentos tranquilamente, utilizando-os, como utilizaria os cartões físicos.

Ainda que cada vez mais bancos permitam pagamentos sem taxas extra, no estrangeiro, um dos que mais ganhou popularidade com esta característica foi o Revolut. Caso o seu banco cobre taxas pelos pagamentos fora de Portugal, este pode ser uma opção a considerar - podendo ser adicionado às Carteiras do seu smartphone.