Ulefone: telemóveis resistentes para trabalhos mais duros

Em trabalhos como a construção, a logística ou a proteção civil, o telemóvel não é um acessório: é uma ferramenta de trabalho. E quando o ambiente se torna hostil - poeira, água, quedas, temperaturas extremas - os smartphones convencionais não estão à altura da tarefa.

É aí que entram os dispositivos robustecidos: telemóveis concebidos para resistir a tudo.

O que é que um ambiente de trabalho extremo exige?

Estes sectores enfrentam condições em que os telemóveis tradicionais falham:

Choques e quedas frequentes

Ambientes poeirentos, lamacentos ou húmidos

Temperaturas extremas

Utilização com luvas ou mãos molhadas

Longos dias sem acesso a tomadas elétricas

Os telemóveis ultra-resistentes não são apenas “mais resistentes”. São construídos com características técnicas específicas:

IP68/IP69K : Proteção contra poeira e água.

: Proteção contra poeira e água. MIL-STD-810H : Resistência a choques, vibrações e temperaturas extremas

: Resistência a choques, vibrações e temperaturas extremas Ecrãs reforçados: Vidro temperado e anti-estilhaçamento

Vidro temperado e anti-estilhaçamento Bateria de longa duração: Até vários dias sem recarga

Até vários dias sem recarga Botões físicos programáveis: úteis para atalhos ou emergências

Quem precisa de um telemóvel como este?

Este tipo de dispositivo é fundamental para sectores como:

Construção civil Nos estaleiros de construção, é frequente os aparelhos sofrerem choques ou quedas.

Logística e transportes percursos longos, vibrações e necessidade de ligação constante.

Segurança e forças de emergência Fiabilidade e resistência em situações críticas.

Ambiente rural e agricultura Lama, humidade, poeira e zonas sem cobertura estável



Para além da robustez

Os smartphones robustos evoluíram. Já não sacrificam a tecnologia pela durabilidade. Hoje incorporam: GPS de precisão, NFC e leitores de códigos, câmaras de qualidade (e até térmicas), ecrãs tácteis sensíveis às luvas, processadores potentes e boa conetividade.

Ulefone está na linha da frente dos telemóveis ultra-resistentes

Fabricantes como a Ulefone estão a liderar esta categoria com dispositivos que combinam robustez, funcionalidade e acessibilidade. A sua atenção centra-se naqueles que precisam que o seu telemóvel resista tão bem como eles.

A tecnologia deve adaptar-se ao ambiente e não o contrário. Nos sectores mais exigentes, a durabilidade já não é opcional, e as marcas que compreendem esta necessidade estão a tornar-se aliadas fundamentais para profissionais de todos os tipos.