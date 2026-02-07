Lembra-se no Nokia N8? Este smartphone classico está de volta e com novidades

O Nokia N8 está de volta, e não apenas como um troféu de colecionador. Mais de 15 anos após o seu lançamento em 2010, um firmware personalizado criado por fãs, chamado Reborn, mantém o flagship da Symbian funcional em 2026, mesmo com os servidores oficiais de atualização da Nokia já offline.

Lembra-se no Nokia N8? Smartphone está de volta

Isto é importante porque o caminho habitual para a era final do software do N8, o Nokia Belle, já não existe. O Reborn surge com uma versão baseada no Belle que mantém o aspeto original, eliminando o bloatware e os links quebrados que prejudicam o desempenho dos telemóveis antigos. Em suma, torna o N8 mais agradável de usar.

A principal melhoria na experiência do utilizador é o acesso à Internet. O Reborn inclui certificados HTTPS atualizados, o que permite ao N8 carregar muito mais conteúdo atual do que uma instalação original. Não transformará o Symbian num browser moderno e poderoso, mas reduz o número de falhas instantâneas que tornam os dispositivos antigos um pesadelo.

A ROM também remove as antigas restrições de assinatura do Symbian, facilitando a instalação de aplicações legacy. Junte-se a isto uma nova aplicação ao estilo de uma loja que se liga a grandes bibliotecas de software e jogos Symbian, e o N8 deixa de parecer um telefone que exige soluções alternativas constantes.

Reborn dá nova vida a este clássico inónico

O Reborn não tenta reinventar a plataforma. Limpa os resíduos para o telefone poder fazer o que sempre fez bem: iniciar rapidamente, manter a capacidade de resposta e executar aplicações leves sem problemas. Outro motivo pelo qual isto funciona é a construção do N8. A Nokia tratou-o como um verdadeiro flagship, e isso reflete-se no ecrã OLED e na rara saída HDMI, que ainda pode ser ligada a monitores modernos.

Esta única porta torna-o estranhamente versátil, parte gadget de media, parte brinquedo retro. A câmara continua a ser o principal destaque. A câmara de 12 megapixéis com lentes Carl Zeiss e flash de xénon já foi a melhor câmara de telemóvel do mercado, e o módulo robusto da câmara do N8 parece um protótipo dos módulos de câmara atuais.

DEvem estar apenas preparado para alguns problemas. A instalação do Reborn pode causar conflitos de drivers no Windows 10, e muitas unidades necessitam de reparação, por vezes com telemóveis doadores para peças. Ainda assim, o N8 é excecionalmente fácil de reparar com ferramentas Torx básicas, o que explica em parte o sucesso desta revitalização.