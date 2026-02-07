Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!
Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje é um drama de ficção científica pós-apocalíptica, criado pela mesma mente de Breaking Bad e Better Call Saul, Vince Gilligan.
Pluribus | 8/10 ⭐
De alguma forma, Carol Sturka, uma autora de romances descrita como a pessoa mais infeliz do mundo, é imune a um fenómeno que transformou o resto da humanidade numa mente coletiva pacífica e interligada.
Sozinha ou com poucos outros imunes, Carol acaba por ter de confrontar essa nova realidade e, paradoxalmente, tentar salvar o mundo de uma felicidade que contamina a individualidade humana.
O título da série faz referência ao lema latino e pluribus unum, que significa "de muitos, um".
Dizem que é uma boa série, só não consigo arranjar paciência para séries, haverá algum truque para tal?
e escolheres uma boa e veres, simples!
Definitivamente é uma série ótima, recomendo!
Só não fiquem desapontados quando chegarem ao último episódio da temporada, não resolve nada – a história fica a meio.
não é uma mini-série…é uma série com continuidade e é fantástica!!!
De tecnologia essa série não tem nada.