Subscritores abandonam as séries da Netflix após a primeira temporada. E a razão é óbvia

A Netflix continua a reinar no mercado do streaming, mas enfrenta agora um grave problema de retenção de espectadores após as primeiras temporadas das suas séries. Compreender as razões que levam o público a abandonar produções populares tornou-se um desafio para a gigante do entretenimento.

O mistério do desinteresse precoce dos utilizadores da Netflix

Recentemente, várias produções sofreram quedas drásticas de audiência no seu regresso, como aconteceu com a antologia Beef. Adaptações de grande orçamento, como One Piece ou Avatar, parecem não conseguir segurar o entusiasmo inicial dos subscritores.

A empresa tem vindo a analisar detalhadamente as causas deste fenómeno, embora os motivos sejam evidentes para quem acompanha a evolução dos meios digitais.

A demora excessiva no lançamento de novas temporadas e o cancelamento abrupto de projetos quando estes começam a gerar maiores custos de produção afastam o público.

Diante de "saltos" que duram anos, torna-se extremamente fácil para os utilizadores perderem o interesse e migrarem para outras formas de entretenimento gratuito que trazem no bolso.

A concorrência forte das plataformas gratuitas

O tempo que os adultos dedicam a redes como o TikTok ou o YouTube já se equipara ao consumo de conteúdos na Netflix. Esta mudança de hábitos explica a aposta recente da empresa em videojogos, transmissões desportivas em direto e podcasts de vídeo.

No entanto, a gratuitidade destas redes sociais confere-lhes uma enorme vantagem competitiva que dificilmente será superada por conteúdos de curta duração pagos.

Além disso, o modelo de maratona promovido pela Netflix alterou profundamente a relação das pessoas com a ficção televisiva. Se antes existia o hábito de acompanhar episódios semanalmente, hoje o público consome tudo rapidamente e passa logo para a próxima tendência das redes sociais.

Muitas vezes, o abandono deve-se simplesmente à perda de qualidade das narrativas ao longo do tempo. Séries outrora adoradas tornaram-se confusas no seu desfecho, enquanto novas apostas desiludiram rapidamente os fãs mais dedicados das obras originais.

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