Helicóptero cai no rio Douro! Há 5 desaparecidos da UEPS/GNR

De acordo com as informações, um helicóptero de combate a incêndios caiu ao final da manhã no rio Douro, na zona de Peso da Régua. Há neste momento cinco desaparecidos da UEPS/GNR.

Acidente com Helicóptero: desconhecem-se as causas...

As informações ainda são vagas, mas sabe-se já que o piloto foi resgatado, mas ainda há 5 desaparecidos que são militares da GNR que pertencem à Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) que regressava do combate a um incêndio no concelho de Baião.

O Comando Sub-regional (CDOS) do Douro confirmou a existência de destroços no Rio, estando no local uma equipa de mergulhadores.

Nas redes sociais têm vindo a ser partilhados alguns vídeos que mostram o local onde o helicóptero caiu.

Em comunicado, a GNR informa que "desconhece-se para já, as causas do acidente, tendo o piloto sido resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros. Mantêm-se as buscas no rio, para os cinco elementos da UEPS, ainda desaparecidos, com meios marítimos da polícia marítima, bombeiros, mergulhadores, embarcações de recreio e militares da GNR".

De acordo com informação oficial do Comando Nacional da Proteção Civil, enviado à RTP, enquanto "participava nas operações de combate ao incêndio rural que lavra em Gestaçô, em Baião, o helicóptero ligeiro de combate a incêndio rurais, sofreu um acidente, obrigando à amaragem do meio aéreo no rio douro, próximo da localidade de Samodães".