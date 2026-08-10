Tem um carro com AdBlue? Estes são os cuidados que deve ter

Se conduz um carro a gasóleo equipado com sistema AdBlue, há alguns cuidados que não deve ignorar. Apesar de ser um sistema simples, a falta de AdBlue ou a utilização incorreta do líquido pode provocar avisos no painel e, em determinadas situações, impedir o arranque do veículo.

O AdBlue é utilizado pelos sistemas SCR (Selective Catalytic Reduction) para reduzir as emissões de óxidos de azoto (NOx) dos motores Diesel. O líquido é injetado no sistema de escape, onde ajuda a transformar estes gases em azoto e vapor de água.

Não deixe o depósito chegar ao fim

Um dos principais cuidados é estar atento ao nível de AdBlue. Os veículos normalmente apresentam um aviso com bastante antecedência, indicando a autonomia disponível.

Se ignorar os avisos e o depósito ficar vazio, o carro poderá continuar a circular durante algum tempo, mas poderá não voltar a arrancar depois de desligar o motor até que seja reposto AdBlue.

Use apenas AdBlue adequado

Nem todos os líquidos são equivalentes. Deve utilizar AdBlue que cumpra a norma ISO 22241 e seguir as recomendações do fabricante do veículo. Nunca coloque água, combustível ou outros líquidos no depósito de AdBlue.

O bocal de enchimento do AdBlue está normalmente separado do depósito de combustível, embora a localização varie de modelo para modelo.

Nunca coloque AdBlue no depósito de gasóleo, nem gasóleo no depósito de AdBlue. Um erro deste tipo pode provocar danos e obrigar a uma intervenção numa oficina.

Evite derramar AdBlue

O AdBlue pode cristalizar quando seca e deixar resíduos brancos. Embora não seja um combustível, pode ser corrosivo para alguns materiais e componentes.

Se ocorrer um derrame, limpe a zona rapidamente e, se necessário, utilize água para remover os resíduos, seguindo sempre as recomendações do fabricante.

O AdBlue deve ser armazenado de acordo com as indicações do fabricante, protegido de temperaturas extremas e da luz solar direta.

Também não é aconselhável guardar durante longos períodos um recipiente aberto, uma vez que o produto pode degradar-se e perder as características necessárias para o correto funcionamento do sistema SCR.

O frio também pode ser um problema

O AdBlue congela a cerca de -11 ºC. Nos veículos equipados com o sistema adequado, isto não significa necessariamente um problema: o sistema foi concebido para aquecer o líquido e permitir o funcionamento normal. Ainda assim, em condições de frio extremo, podem surgir avisos temporários até que o sistema atinja a temperatura necessária.

Os avisos relacionados com o AdBlue não devem ser tratados como simples alertas de manutenção. Dependendo do veículo, podem indicar:

nível de AdBlue reduzido;

autonomia limitada;

falha no sistema SCR;

necessidade de intervenção numa oficina.

Se o aviso indicar uma avaria do sistema, acrescentar AdBlue poderá não resolver o problema. Nesse caso, o veículo deverá ser diagnosticado.