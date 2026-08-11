IPTV: Europa tem solução que acaba com o streaming ilegal em 30 minutos

Os serviços de IPTV e de streaming ilegal têm conquistado a Europa e a luta contra estes tem sido dura, com medidas drásticas. Após várias medidas agressivas e com resultados questionáveis, surge agora uma nova proposta. A Europa tem uma solução que acaba com o streaming ilegal em 30 minutos.

Bloqueio à IPTV muito mais abrangente

O combate à IPTV e ao streaming ilegal na Europa estará prestes a subir de tom. Um estudo recente apresentado ao Parlamento Europeu sugere que as medidas voluntárias e recomendações atuais já não chegam para travar a pirataria. A proposta passa agora por criar legislação vinculativa que obrigue os intervenientes do ecossistema digital a bloquear emissões não autorizadas em no máximo meia hora.

A intenção europeia pretende ir bastante além dos operadores de telecomunicações tradicionais. Caso a proposta avance, o dever de intervenção rápida será alargado a muitos mais participantes. Falamos de prestadores de serviços de DNS, aos fornecedores de redes de distribuição de conteúdo (CDN) como a Cloudflare, aos servidores de alojamento e até aos serviços de VPN.

A mecânica inspira-se no modelo implementado em Itália através do sistema Piracy Shield. Para assegurar a coordenação deste processo, cada Estado-membro da União Europeia teria de criar uma entidade reguladora com competências específicas para monitorizar a rede e ordenar bloqueios imediatos.

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Os riscos colaterais e a questão do preço

Interromper um sinal IP ou filtrar nomes de domínio em tempo real traz desafios técnicos relevantes. A experiência noutros países mostra que ações agressivas correm o risco de afetar plataformas perfeitamente legítimas. Em Espanha, por exemplo, iniciativas semelhantes resultaram na indisponibilidade temporária de sites de organizações humanitárias e de serviços cloud empresariais.

Para conter este tipo de falhas, o relatório defende a aplicação de salvaguardas rigorosas. Os bloqueios à IPTV teriam obrigatoriamente de terminar logo que o evento desportivo chegasse ao fim. Adicionalmente, pondera-se responsabilizar financeiramente os detentores de direitos em caso de danos causados a plataformas legais por erros de filtragem.

O documento sublinha ainda que o combate à IPTV e streaming pirata não depende apenas de barreiras técnicas. A fragmentação das transmissões por múltiplas plataformas e o custo alto das assinaturas continuam a impulsionar a procura por alternativas. Sem subscrições mais acessível e simplificadas, os bloqueios técnicos terão sempre uma eficácia limitada. As recomendações apresentadas aguardam agora uma análise.