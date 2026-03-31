Há mais uma atualização do Windows 11 a causar problemas graves

A Microsoft retirou a mais recente atualização do Windows 11. Apenas alguns dias após relatos de problemas com o Office e outras aplicações da Microsoft, a gigante tecnológica decidiu cancelar a distribuição de um novo patch com melhorias opcionais. Dezenas de utilizadores relataram que uma atualização opcional estava a causar erros durante a instalação.

Atualização do Windows 11 causa problemas graves

A atualização KB5079391 para o Windows 11 24H2 e 25H2 foi lançada no dia 26 de março como uma atualização opcional pelo Windows Update. Esta versão incluía melhorias no ecrã, no Smart App Control, no Windows Hello e muito mais. Infelizmente, ao tentar instalá-la, foi apresentado o erro 0x80073712, indicando que faltavam ficheiros e que o sistema tentaria descarregá-los posteriormente.

De acordo com o site de ajuda do Windows, o erro 0x80073712 indica corrupção no Repositório de Componentes do Windows. A pasta WinSxS, que contém todos os ficheiros de sistema necessários para o funcionamento do Windows, está corrompida e não consegue preparar ou instalar atualizações que exijam a substituição de componentes.

No caso do patch KB5079391, a mensagem de erro indica que os ficheiros necessários estão em falta na pasta WinSxS. Além disso, alguns utilizadores relataram que o processo de instalação ficou preso num loop. Este comportamento já foi observado em atualizações anteriores do Windows 11, em que o sistema tenta instalar um patch, falha, tenta novamente e, por fim, não consegue prosseguir.

Microsoft resolveu remover esta correção de problemas

Após os relatos, a Microsoft suspendeu a atualização para investigar e evitar uma catástrofe. A empresa não revelou a causa do erro nem o número de dispositivos afetados. Alguns dispositivos podem apresentar o seguinte erro ao instalar esta atualização: "Alguns ficheiros de atualização estão em falta ou apresentam problemas. Tentaremos descarregar a atualização novamente mais tarde. Código de erro: (0x80073712)."

Para evitar maiores impactos enquanto o problema é investigado, a Microsoft limitou temporariamente a disponibilidade desta atualização. Como resultado, a atualização pode não ser oferecida pelo Windows Update durante algum tempo. Ao contrário dos problemas causados ​​pela atualização KB5079473 no Office e noutras aplicações, esta atualização não era obrigatória. A Microsoft lançou a correção KB5079391 na quinta-feira, 26 de março, como uma atualização de pré-visualização para utilizadores do Windows 11 24H2 e 25H2.

Com todos os bugs que as atualizações do Windows 11 estão a causar, muitos utilizadores optaram por pausá-las temporariamente. Os patches de segurança corrigem vulnerabilidades e falhas do sistema. No entanto, nos últimos meses, têm causado mais problemas do que soluções.