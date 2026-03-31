Toyota lança carro elétrico de grande dimensão com tecnologia Huawei e Xiaomi: custa €18.600!

A GAC-Toyota lançou oficialmente o seu novo sedã elétrico de grande dimensão, e os preços são altamente competitivos. Com tecnologias da Huawei e da Xiaomi integradas, o bZ7 recebeu mais de 3100 encomendas na primeira hora após o lançamento.

Este fim de semana, a China recebeu o novo bZ7, um sedã elétrico de grande dimensão assinado pela GAC-Toyota. Disponível em cinco versões, o veículo entra no mercado com uma gama de preços competitiva, entre 147.800 e 199.800 yuan (cerca de 18.600 euros e 25.200 euros, respetivamente).

Com autonomias CLTC de 600 km, 700 km e 710 km, o bZ7 iniciou as pré-vendas no início deste mês e foi apresentado, pela primeira vez, no Salão Automóvel de Xangai, no ano passado.

Novo Toyota bZ7 integra tecnologia da Huawei e da Xiaomi

Com dimensões de 5130 mm de comprimento, 1965 mm de largura e 1506 mm de altura, e uma distância entre eixos de 3020 mm, o bZ7 vem de série com jantes de 20 polegadas e oferece sete cores exteriores.

O veículo adota um design coupé fastback, realçado por puxadores de porta semi-ocultos. Na traseira, apresenta faróis de LED integrados, espelhando o design da frente.

No interior, os bancos dianteiros e traseiros oferecem ventilação, aquecimento e funções de massagem, sendo que os bancos da frente possuem um design de gravidade zero com duplo motor para maior conforto.

Equipado com um cockpit Huawei HarmonyOS 5.0, o bZ7 é compatível com Apple CarPlay.

O sistema de voz inteligente, alimentado pelo modelo MoLA da Huawei, suporta reconhecimento em quatro zonas, diálogo contínuo e execução de múltiplos comandos, mantendo os botões físicos essenciais.

Além disso, o bZ7 integra nativamente o ecossistema automóvel da Xiaomi, com a aplicação Mi Home para o sistema do carro e botões físicos magnéticos Bluetooth da Xiaomi previstos para lançamento futuro. O veículo inclui, também, uma chave Huawei StarFlash.

Uma série de tecnologias sem custos adicionais

Para condução inteligente, o bZ7 incorpora o sistema avançado de assistência ao condutor Momenta R6. A versão equipada com LiDAR possui um conjunto completo de sensores, incluindo um LiDAR, cinco radares de onda milimétrica, 11 câmaras de alta definição e 10 radares ultrassónicos, totalizando 27 sensores na variante LiDAR.

Este sistema suporta Highway NOA (Navegação Automática na Autoestrada), condução assistida em ambiente urbano e funções completas de estacionamento, tudo sem custos de subscrição adicionais, segundo o CarNewsChina.

É a solução elétrica multi-in-one Huawei Drive ONE que dá forma ao coração do bZ7, oferecendo uma potência máxima de 207 kW (278 cv) e uma eficiência de 97,5%.

Além disso, é alimentado por baterias de fosfato de ferro-lítio (em inglês, LFP), disponíveis em duas capacidades: 71,35 kWh e 88,13 kWh. Estas configurações proporcionam autonomias CLTC de até 710 km.

O veículo suporta carregamento rápido 3C, capaz de adicionar 300 km de autonomia em 10 minutos, e possui ainda uma função de descarga externa de 6,6 kW.

Um dos destaques deste modelo, que recebeu mais de 3100 encomendas na primeira hora após o lançamento, segundo o vice-presidente de Vendas da GAC-Toyota, Peng Baolin, é o sistema inteligente que pré-varre a superfície da estrada, ajustando de forma antecipada o estado da suspensão.