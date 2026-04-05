Microsoft torna mais simples desbloquear funcionalidades ocultas no Windows 11

Ainda que mostre muito do que prepara no Windows 11 pelo Programa Insider, a Microsoft tem algumas funcionalidades escondidas. Estas aparecem de forma não oficial e podem ser testadas, mas sempre com recuso a ferramentas. A Microsoft quer acabar com isso e por isso vai tornar mais simples desbloquear funcionalidades ocultas no Windows 11.

Simples ter funcionalidades ocultas no Windows 11

A Microsoft está a facilitar muito aos utilizadores do Windows 11 a ativação de funcionalidades ocultas e experimentais. Graças a uma nova secção de definições adicionada ao sistema operativo, os utilizadores poderão agora ativar e desativar manualmente estas funcionalidades de teste.

Até então, os recursos testados no âmbito do Programa Windows Insider eram distribuídos através de um sistema semelhante a uma lotaria, denominado Liberação Controlada de Recursos (CFR). Este sistema tornava praticamente impossível testar todas as funcionalidades oferecidas numa única versão simultaneamente.

Os utilizadores avançados precisavam de recorrer a aplicações de terceiros, como o ViVeTool, que exigiam credenciais especiais e eram difíceis de utilizar, para contornar este obstáculo. A Microsoft tinha afirmado que facilitaria o acesso aos recursos do programa Insider.

Microsoft está a abrir ainda mais o seu sistema

Como primeira manifestação desta promessa, um utilizador chamado @phantomofearth descobriu um novo menu chamado "Indicadores de Recursos" escondido na versão 26300.8155. Este novo menu reúne as funcionalidades em desenvolvimento num único local.

A nova secção de definições inclui uma lista de funcionalidades atualmente disponíveis, bem como funcionalidades mais antigas que já foram lançadas, definidas como padrão ou removidas. O sistema também apresenta uma mensagem alertando os utilizadores de que a alteração destas definições em desenvolvimento pode causar instabilidade ou problemas de desempenho.

A Microsoft ainda não fez um anúncio ou apresentação oficial sobre o menu "Indicadores de Recursos". No entanto, com o lançamento geral desta funcionalidade, os utilizadores poderão ativar novas funcionalidades interessantes com um único clique, sem terem de esperar por um lançamento.