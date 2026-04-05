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Morgan Stanley alerta que o mundo não está preparado para o que a IA vai trazer já em 2026

· Inteligência Artificial 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. bst says:
    5 de Abril de 2026 às 11:16

    Felizmente que estes teoristas sempre estão errados.
    O que a IA vai trazer é uma crise financeira sem precedentes para o mercado electrónico.
    A bolha já começou a estourar.

    Responder
  2. Non Sense. Opressivos says:
    5 de Abril de 2026 às 13:07

    O titulo da aquela impressao que a “IA vai trazer para nos”. Nao é a IA que vai trazer, é as bigtechs que IRAO nos EMPURRAR de guela abaixo essa tecnologia, como sempre foi ate agora, ate mesmo com a Microslop. So falta ser obrigatorio usar IA para acesso de dinheiro em bancos como fazer na verificacao de idade e facial

    Responder
  3. says:
    5 de Abril de 2026 às 15:54

    Estamos em 2026, ninguém quer saber.

    Responder
  4. Zé Fonseca A. says:
    5 de Abril de 2026 às 20:43

    verdade, ainda há pouco tempo vimos p GPT 5.4 e 5.4 Pro que em teoria batem a concorrência em rapidez e custo, em inteligência ainda não, faltam poucos meses para as respostas que já andam a ser preparadas pela google, anthropic e apple, vai ser um ano interessante, mas acho que 2027 vai ser ainda melhor porque vai ser tudo agentic com context windows de 4M por agente, o céu vai ser o limite

    Responder

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