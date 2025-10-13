Microsoft atualiza o Copilot no Windows e dá-lhe uma integração única

A Microsoft foca-se na integração da sua IA no Windows e isso têm-se visto nas últimas atualizações. Agora, o Copilot no Windows foi atualizado com os Conectores e a Criação de Documentos, permitindo ligar-se a serviços externos e gerar ficheiros do Office rapidamente.

Microsoft atualiza o Copilot no Windows

Há uma nova atualização para a aplicação Copilot no Windows. A versão 1.25095.161.0 adiciona várias funcionalidades importantes, incluindo os Conectores Copilot e a Criação de Documentos. Por um lado, o Copilot Connectors permite ligar a aplicação a contas pessoais da Microsoft e de serviços de terceiros, como o OneDrive, Outlook, Google Drive, Google Calendar e Google Contacts, entre outros.

Esta funcionalidade permite o uso de linguagem natural para recuperar informações relevantes diretamente dessas contas. O recurso é opcional e está desativado por defeito. Para o ativar, os utilizadores devem aceder às Configurações, Conectores e ativar os serviços que desejam utilizar.

Por outro lado, a funcionalidade Criação de Documentos permite ao Copilot gerar e exportar documentos em diversos formatos, incluindo Word, Excel, PowerPoint e PDF . Os utilizadores podem solicitar que uma parte do texto seja convertida num documento Word ou PDF, ou que as tabelas geradas sejam exportadas para Excel.

Capacidade de pesquisar e criar documentos

Se a resposta gerada exceder as 600 palavras, é apresentado um botão dedicado. Este vai permitir exportar as informações diretamente para a aplicação do Office correspondente. Isto acabará por agilizar a criação de documentos sem passos adicionais.

Embora a atualização já esteja a ser distribuída para todos os Windows Insiders, a disponibilidade destas funcionalidades pode variar, uma vez que a implementação é gradual. Não se preocupe se ainda não vir os Conectores Copilot ou a opção de criação de documentos; provavelmente aparecerão nos próximos dias.

Com esta atualização, o Copilot da Microsoft foca ainda mais integrado e mais acessível para novos cenários. A possibilidade de criar documentos é excelente, ainda mais se associada a serviços de Microosft e em especial, da Google. Por outro, e mesmo com esses serviços, é possível pesquisar e obter informações essenciais e importantes.