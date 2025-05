Fedora Linux chegou ao Windows! Veja como o pode instalar no seu PC

2025 parece ser o ano do Linux. Após alguns meses de testes, a Microsoft confirmou que o Fedora é uma distribuição oficial do WSL (Subsistema Windows para Linux). Os utilizadores podem agora correr o Fedora 42 nativamente no sistema da Microsoft com uma simples linha de comandos.

A versão 42 do Fedora inclui o essencial e permite aos utilizadores configurar o sistema segundo as suas necessidades. Um ponto que importa destacar é que a distribuição não inclui o Flatpak, que permite que as aplicações e as dependências sejam empacotadas num único contentor.

A chegada ao Windows acontece após vários meses de testes onde a Microsoft e a comunidade Fedora se concentraram em polir o sistema e eliminar bugs. A versão 42 permite interagir com um ambiente simples e fácil de configurar. Esta distribuição é executada num espaço isolado com a sua própria imagem raiz e o sistema de ficheiros é preservado entre utilizações.

A instalação do Fedora 42 no subsistema Windows para Linux é um processo simples, mas primeiro é necessário ter a certeza de que cumpre os requisitos mínimos do sistema. Esta distribuição é compatível com o Windows 10 e o Windows 11, embora este último seja recomendado por razões de suporte. Também é essencial ter as extensões de virtualização ativadas.

Se cumprir os requisitos acima, basta abrir um terminal de linha de comandos (ou PowerShell) e digitar a seguinte instrução: wsl --install FedoraLinux-42. Uma vez feito isto, pode executá-lo com as instruções: wsl -d FedoraLinux-42.

Ao configurá-lo pela primeira vez, terá de criar um nome de utilizador. A Microsoft refere que o nome de utilizador não tem palavra-passe e faz parte do grupo que permite executar comandos com privilégios elevados.

De salientar que o Fedora 42 em WSL é um projeto em constante desenvolvimento. Embora a comunidade e os programadores se tenham esforçado para entregar uma versão refinada, podem aparecer alguns bugs. A Microsoft confirmou que as futuras versões serão otimizadas para oferecer aceleração de hardware em aplicações gráficas, bem como melhorias no Flatpak.