Mapy.cz: a resposta europeia ao domínio dos mapas americanos

Mapy.cz é uma excelente alternativa sólida ao Google Maps. Esta apresenta-se como um plataforma feita na Europa, com funcionalidades completas para navegação, planeamento de rotas e exploração do mundo.

Uma plataforma europeia com raízes sólidas

Criada pela empresa checa Seznam.cz em 1998, a plataforma Mapy.cz começou por ser um serviço local de mapas da República Checa, mas tem vindo a evoluir para se tornar uma alternativa europeia competente aos gigantes norte-americanos.

Ao contrário de soluções como o Google Maps, Mapy.cz é desenvolvido e mantido por uma empresa europeia, com especial enfoque na privacidade dos utilizadores e na utilização de dados abertos.

Onde vai beber o sistema de mapas?

Os mapas utilizados pela plataforma são baseados em dados do OpenStreetMap, complementados com cartografia própria desenvolvida pela equipa da Seznam.

Esta combinação permite um nível de detalhe assinalável, especialmente na Europa Central, com destaque para trilhos pedestres, ciclovias, mapas turísticos e topográficos. Além disso, oferece mapas offline gratuitos para mais de 200 países.

Funcionalidades em destaque

Navegação GPS gratuita, com instruções de voz, tanto para automóvel como para peões e bicicletas;

Mapas turísticos com pontos de interesse detalhados, como castelos, museus, trilhos naturais e restaurantes;

Modo offline completo, ideal para viagens sem acesso à internet;

Informações sobre transportes públicos em várias cidades europeias;

Visualização 3D e mapas de elevação, úteis para atividades ao ar livre.

Uma plataforma centrada na Europa

Apesar de estar disponível em várias línguas, Mapy.cz mantém um foco claro no utilizador europeu, oferecendo uma experiência menos dependente de sistemas norte-americanos e alinhada com as regras de privacidade da União Europeia (como o RGPD).

Mapy.cz é mais do que uma simples alternativa — é uma plataforma europeia robusta, pensada para quem valoriza funcionalidade, detalhe e respeito pela privacidade. Ideal para turistas, caminhantes e condutores que queiram fugir ao ecossistema americano.