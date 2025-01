Smartphone antigo? Acaba de chegar a ROM LineageOS 22 que traz o Android 15

Com o Android 15 já lançado e acessível aos fabricantes, é hora deste começar a surgir nas atualizações dos smartphones. Para além destas atualizações normais, há outras que surgem também agora. Falamos das ROM personalizadas e onde o LineageOS 22 é um marco. Esta versão traz o Android 15 a smartphones que já nem suporte tinham.

Acaba de chegar a ROM LineageOS 22

Anunciado numa publicação no blog dedicado a esta ROM, o LineageOS 22 é a mais recente atualização para o projeto ROM. No entanto, não é o primeiro a suportar oficialmente a versão mais recente do Android. Essa honra pertence a outra ROM, a Evolution X.

Comparado com o lançamento do Android 14, o LineageOS 22 está muito à frente do calendário. O lançamento feito agora dará aos que executam o LineageOS 21 a capacidade de atualizar para a versão mais recente do sistema operativo móvel da Google. Como seria de esperar, é baseado no Android 15 QPR1 e inclui todos os patches de segurança até dezembro de 2024.

Uma das maiores novidades do LineageOS 22 é uma nova aplicação de música apropriadamente chamada “Twelve”, que desativa o antigo leitor de música do sistema “Eleven”. A nova versão traz o design Material You, um modo paisagem dedicado para tablets e ecrãs maiores, como dobráveis, suporte para vários protocolos de servidor de biblioteca de música, incluindo Subsonic e Jellyfin, e muitos outros ajustes para melhorar a experiência auditiva.

Muitas novidades do Android 15 nesta ROM

Claro que há muito mais, uma vez que o LineageOS 22 vem agora com um leitor de PDF nativo devido às limitações do navegador Jelly. Isto deve ajudar se não estiver disposto a instalar uma aplicação dedicada para uma finalidade menor, como ler documentos descarregados.

Outra alteração trazida pelo LineageOS 22 é uma nova página de download. O portal de download do Lineage tem pela primeira vez um tema escuro dedicado, com a capacidade de descarregar imagens adicionais do dispositivo, além da capacidade de verificar os ficheiros descarregados, mesmo aqueles não obtidos no repositório oficial.

Mais de 100 dispositivos estão listados como suportados pelo LineageOS 22, incluindo toda a série Pixel 9 pela primeira vez, com mais 50 a suportar agora a versão do LineageOS 21 do ano passado. É uma grande atualização e uma adição bem-vinda neste final de ano. Até ao momento deste anúncio, ainda não estava disponível nenhum download, mas isso deverá mudar nas próximas semanas. Pode saber mais aqui.