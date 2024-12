Votos de Próspero Ano de 2025

O Ano de 2024 foi muito exigente. Novos desafios, internos e externos, com uma sociedade pouco firme nas suas opções, muito por culpa de um planeta preocupado com guerras e conflitos latentes. Sim, existe sempre a esperança que no próximo ano tudo seja mais tranquilo, com a tecnologia ao serviço da humanidade, sobretudo da saúde e bem-estar.

2025 trará mais Inteligência Artificial, olharemos muito mais para o céu, espreitaremos para o Universo com outros olhos e será um ano de pôr à prova o desafio dos elétricos. Procuraremos energias que não se esgotem, que sejam limpas e iremos comunicar melhor, sobretudo com mais opções.

Para 2025 continuamos à espera de um mundo mais focado no bem-estar global, tirando proveito nos avanços da ciência em prol de uma educação melhor, de uma saúde mais capaz e de tolerância.

Em nome da equipa Pplware, desejo-vos um próspero Ano de 2025. Saúde, paz e sucesso. Que a tecnologia esteja sempre convosco!

Vítor Martins | Pplware.com