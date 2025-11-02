E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, experimentámos o novo OPPO Find X9 Pro, analisámos a TV Hisense 55U8Q, ensaiámos os novos Renault Scenic E-Tech e Renault 4 E-Tech, e muito mais.

A francesa A10 tem um troço que permite recarregar carros elétricos em movimento, numa solução pensada especialmente para camiões e transporte comercial.

Após anos de rumores e de uma estreia pela mão da Huawei, o mercado dos tri-dobráeis está mais perto de receber mais alternativas. Finalmente, foram divulgadas as primeiras imagens do chamado Galaxy Z Trifold da Samsung.

A OPPO está cada vez mais a apostar no mercado dos smartphones premium. Isso garante que qualquer novo equipamento é realmente de topo e tem a máxima qualidade. Isso é visível no novo OPPO Find X9 Pro, que estabelece novos limites. O seu grande foco é a fotografia, onde dá cartas, mas todo o conjunto se destaca. Venha conhecer o novo OPPO Find X9 Pro e saber o que pode tirar desta nova referência da fotografia móvel.

A Honda tinha prometido o regresso do icónico Prelude, que se apresenta como o culminar de mais de 25 anos de experiência em híbridos. Combinando estilo e prazer de condução, a tecnologia do Civic Type R garante agilidade e conforto.

Já tínhamos rolado um pouco com o Renault Scenic E-Tech, mas faltava a prova dos nove. Vai daí, avançamos estrada fora com este modelo para clarificar, de uma vez por todas, todos os atributos que lhe são apontados. Saiba se passou no nosso teste.

A Hisense tem vindo a solidificar a sua posição no mercado de televisões, subindo agressivamente da gama média para o território premium. A Hisense 55U8Q é a prova viva dessa ambição. Com um painel Mini LED e especificações de topo, esta TV posiciona-se como uma verdadeira potência para entusiastas de cinema e gamers. Deixamos a nossa análise.

A mais recente série de smartphones da Huawei, a Pura 80 Series, chega a Portugal para transformar os limites da fotografia em smartphones, combinando tecnologia de imagem de ponta com funcionalidades inovadoras. Além de elevar a experiência fotográfica, apresenta um equilíbrio perfeito entre design e funcionalidade.

O Alpine A390, o novo fastback desportivo totalmente elétrico da marca, apresenta uma arquitetura única com três motores. Esta configuração abriu a porta à gestão independente dos dois motores traseiros e, assim, a novas possibilidades empolgantes para a equipa de engenharia, que desenvolveu um sistema que oferece um controlo de binário ainda mais preciso e rápido em cada roda traseira.

É um dos carros mais vendidos do mundo, com mais de 50 milhões de unidades comercializadas desde o seu lançamento, em 1966, e vai mudar drasticamente de forma. A 13.ª geração do Toyota Corolla prevê uma reinvenção do icónico modelo para um visual dramático, tecnologia interior de última geração e ainda opção entre motorizações elétricas ou de combustão interna.

Assumimos o volante de um dos mais icónicos modelos da história automóvel, o inesquecível Renault 4. Claro quer fomos para a estrada com a versão E-Tech, elétrica, mas aquele charme da antiga “catrel” ainda anda por lá. Venha conhecer este modelo connosco.

Ainda que os vejamos maioritariamente através de vídeos, em testes realizados pelas empresas, os robôs humanoides estão indiscutivelmente mais capazes. Em mais uma prova do potencial destas máquinas, o G1 da Unitree demonstrou um equilíbrio e uma estabilidade notáveis, ao puxar um carro de 1400 kg.