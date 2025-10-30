Renault 4 E-Tech: 60 anos depois a simplicidade é de novo moderna

Assumimos o volante de um dos mais icónicos modelos da história automóvel, o inesquecível Renault 4. Claro quer fomos para a estrada com a versão E-Tech, elétrica, mas aquele charme da antiga “catrel” ainda anda por lá. Venha conhecer este modelo connosco.

Quem se lembra da "catrel"?

O Renault 4 original foi um caso raro, vendendo mais de oito milhões de unidades ao longo de três décadas e conquistando o título de quarto automóvel mais vendido de todos os tempos.

Agora, mais de 30 anos após o fim da sua produção, a Renault traz de volta este ícone, numa versão totalmente elétrica que mantém o espírito aventureiro do original enquanto abraça as tecnologias do século XXI.

Ao aproximarmo-nos do Renault 4 E-Tech é impossível não sorrir. A grelha dianteira iluminada, fabricada numa única peça de 1,45 metros, brilha como uma homenagem retrofuturista ao icónico "4" dos anos 60.

O contorno continuamente iluminado, sem zonas escuras, integra o logótipo Renault ao centro, criando uma assinatura luminosa que é simultaneamente moderna e nostálgica.

Com 4,14 metros de comprimento, o novo 4 E-Tech posiciona-se estrategicamente numa oferta mais inteligente, entre a compacidade urbana e capacidade de carga.

Os 18,1 centímetros de distância ao solo (1,2 cm mais do que o Captur) e as jantes de 18 polegadas em todas as versões conferem-lhe um aspeto robusto e "go-anywhere" que promete bem mais do que a típica condução citadina.

Surpreendentemente ágil

Carrega-se no botão de arranque e o silêncio elétrico invade o habitáculo. Mas a verdadeira revelação está na agilidade, com o 4 E-Tech a revelar-se surpreendentemente ágil nas ruas apertadas da cidade.

A suspensão traseira multi-link proporciona um equilíbrio notável entre conforto e dinâmica, absorvendo as imperfeições do asfalto sem comprometer a estabilidade em curva.

A grande novidade é a função One Pedal. Com os três primeiros modos de travagem regenerativa, é possível conduzir utilizando apenas o pedal do acelerador na maioria das situações, com o automóvel a desacelerar e parar suavemente quando levantamos o pé. Leva algum tempo a habituar, mas rapidamente se torna intuitivo e contribui para maximizar a autonomia.

ADN do Renault 4 mantém-se intacto

Se Pierre Dreyfus, o visionário diretor-geral que lançou o Renault 4 original em 1961, pudesse ver esta versão elétrica, reconheceria imediatamente a obsessão pela versatilidade. A bagageira de 420 litros é o exemplo perfeito, não só pelo volume generoso, mas pela forma como foi pensada.

A soleira de carga, a apenas 61 centímetros do solo (10 cm abaixo da média da concorrência) torna ridiculamente fácil carregar compras, malas ou equipamento desportivo.

A porta traseira motorizada abre-se automaticamente quando passamos o pé por baixo do para-choques, e aqui está a surpresa: parte do para-choques levanta-se com a tampa, criando uma abertura retangular que otimiza cada centímetro cúbico disponível.

Mas a verdadeira magia acontece quando rebatemos o banco traseiro e, pela primeira vez num elétrico Renault, também o banco do passageiro dianteiro.

Subitamente, temos 2,20 metros de comprimento de carga à nossa disposição, suficiente para um pequeno armário ou um par de esquis. É funcionalidade pura, sem artifícios.

Tecnologia intuitiva e útil

O interior do 4 E-Tech reflete a filosofia Renault de tecnologia ao serviço do condutor, não o contrário.

O duplo ecrã horizontal (10,1 polegadas para o painel de instrumentos e 10 polegadas para o sistema multimédia) integra o OpenR Link com serviços Google constantemente atualizados.

O sistema OpenR Link da Renault é a mais recente geração de infotainment da marca, desenvolvido em colaboração com a Google. Baseado em Android Automotive, oferece uma experiência intuitiva e totalmente conectada, com acesso direto a aplicações como Google Maps, Google Assistant e Google Play. Com atualizações automáticas e integração total com o smartphone, o OpenR Link adapta-se ao utilizador, aprendendo hábitos de condução e preferências. O ecrã tátil de alta resolução e o painel digital formam um conjunto contínuo, moderno e funcional, que redefine a forma como o condutor interage com o veículo.

O Google Maps não só planeia rotas tendo em conta pontos de carregamento, como agora permite ajustar o nível mínimo de carga necessário para cerca de 10% e ativa o pré-condicionamento da bateria à medida que nos aproximamos de um carregador rápido.

Outro destaque é o Reno, o avatar virtual que funciona como copiloto conhecedor. "Ei Reno, abre o tejadilho" ou "Ei Reno, como posso aumentar a minha autonomia?" são comandos que funcionam naturalmente. Com a integração do ChatGPT, o Reno responde também a questões de conhecimento geral de forma conversacional.

Autonomia e carregamento do Renault 4

A bateria de 52 kWh (existe também uma versão de 40 kWh com motor de 90 kW) proporciona até 400 km de autonomia WLTP.

Na prática, em condução mista, é realista contar com cerca de 320-350 km, dependendo do estilo de condução e das condições climatéricas.

O carregador bidirecional de 11 kW CA é de série, permitindo não só carregar em casa ou em postos públicos, mas também utilizar o automóvel como fonte de energia através da tecnologia V2L.

Em carregamento rápido DC de 100 kW, recupera-se de 15 a 80% em apenas 30 minutos, tempo suficiente para um café numa área de serviço.

Ícone reinventado

O Renault 4 E-Tech não é apenas um exercício de nostalgia. É um automóvel elétrico versátil, prático e surpreendentemente divertido de conduzir, que acontece ter um legado extraordinário.

A equipa de design e engenharia da Renault conseguiu a proeza de capturar o espírito do original (versatilidade, funcionalidade, sensação de liberdade) e traduzi-lo para uma plataforma elétrica moderna, sem comprometer nenhuma destas qualidades.

Nas palavras imortais atribuídas a Pierre Dreyfus, o Renault 4 original era como "um par de calças de ganga", ou seja, robusto, útil e com estilo. O Renault 4 E-Tech é exatamente isso, mas na era elétrica. E, tal como o seu antecessor, tem tudo para se tornar o companheiro ideal de quem procura um automóvel para todos os dias e todas as aventuras, sem dramas nem complicações.