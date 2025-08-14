PplWare Mobile

Ucrânia desmonta drone kamikaze avançado da Rússia e descobre o segredo: NVIDIA

  1. sapoide says:
    14 de Agosto de 2025 às 12:11

    hellooo? eles devem estar a usar processadores nvidia de gráficas de há 5 anos, bem potentes ainda… Os russos sabem usar hardware antigo para fins bélicos. Não é como uns e outros que és ó tecnologia de ponta.

    Pelos vistos ainda se vão safando bem não é? LOLOL

  2. Mário says:
    14 de Agosto de 2025 às 12:27

    Mas afinal não eram chips de máquinas de lavar roupa da sucata?

    É desta que vão ganhar a guerra. 🙂

  3. falcaobranco says:
    14 de Agosto de 2025 às 12:54

    Se os investidores começarem a desconfiar da NVIDIA, as acções da mesma vão descer bastante nas bolsas.

    A NVIDIA pode não conseguir proibir de venderem os produtos deles mas pode obstruir a revenda dos mesmos.

