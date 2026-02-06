Depressão Marta chega este fim de semana e poderá trazer chuva intensa e vento forte

Portugal prepara-se para a chegada da depressão Marta, prevista para afetar o território continental a partir de hoje, sexta-feira. As previsões apontam para períodos de chuva muito intensa, rajadas severas de vento e condições marítimas adversas, com o pico de instabilidade a ocorrer durante o sábado.

Sexta-feira com ar polar, aguaceiros e neve nas serras

Na sexta-feira, o território será influenciado por uma massa de ar polar. O cenário deverá incluir aguaceiros frequentes, por vezes fortes, acompanhados de trovoadas e possibilidade de granizo, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

A neve deverá cair acima dos 800 a 1000 metros de altitude, com acumulações superiores a 25 centímetros nas serras, o que poderá provocar constrangimentos rodoviários.

O vento será moderado, com rajadas até 60 km/h, e as temperaturas descem de forma significativa. As mínimas poderão situar-se entre os 2 e os 6 ºC no interior, enquanto as máximas dificilmente ultrapassarão os 14 ºC. No litoral, o mar continuará muito agitado, com ondulação elevada na costa ocidental.

Sábado poderá trazer os maiores riscos hidrológicos

O sábado deverá concentrar os maiores impactos da depressão Marta, sobretudo na bacia do Tejo, com destaque para a Margem Sul e a Área Metropolitana de Lisboa.

Segundo especialistas, o principal risco não estará apenas na chuva que possa cair nesse dia, mas na situação hidrológica já existente. As barragens em descarga, tanto em Portugal como em Espanha, podem não conseguir acomodar o volume de água acumulado, o que levanta receios de cheias e inundações.

O Alentejo Litoral, o Alto Alentejo e o Algarve também estão sob atenção, uma vez que são regiões menos habituadas a períodos prolongados de precipitação intensa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que os maiores acumulados ocorram a sul do Tejo, incluindo a região de Lisboa, com valores a rondar os 60 mm em 24 horas, especialmente no Alentejo e nas serras algarvias.

Domingo de eleições com possível trégua

Para domingo, dia das eleições presidenciais, as previsões indicam uma melhoria temporária das condições meteorológicas.

Ao longo da maior parte do dia, não deverá chover na maioria das regiões, sendo possível o regresso da precipitação apenas ao final da tarde ou durante a noite.

Os especialistas aconselham os eleitores a votar durante a manhã, evitando eventuais períodos de chuva ou problemas de circulação.

Situação poderá voltar a agravar-se na terça-feira

A segunda-feira deverá manter condições relativamente estáveis, mas a partir de terça-feira poderão surgir novos riscos, especialmente na região de Coimbra.

As previsões apontam para cerca de 30 milímetros de precipitação, o que poderá fazer subir rapidamente o caudal do rio Mondego, aumentando o risco de inundações se a chuva se estender a toda a bacia hidrográfica.

Segundo os especialistas, a situação hidrológica poderá manter-se por mais uma semana e meia, sendo possível que a segunda metade de fevereiro seja mais tranquila.

O IPMA já emitiu avisos meteorológicos amarelos e laranja para precipitação, neve, vento e agitação marítima.

Dica: acompanhe a evolução com a app Windy.com

Há várias aplicações, todas elas com os seus argumentos, hoje deixamos, novamente, a aplicação Windy.com.

Esta tornou-se uma das ferramentas mais populares para acompanhar fenómenos meteorológicos em tempo real.

Disponível para smartphones e também através do navegador, permite consultar mapas interativos e diferentes modelos de previsão, como ECMWF, GFS ou ICON, facilitando a comparação de cenários para os próximos dias.

Entre as funcionalidades destacam-se os mapas de precipitação em tempo real, as camadas personalizáveis de vento, temperatura, pressão, ondas ou trovoadas, bem como previsões detalhadas por local.

No contexto da depressão Marta, a aplicação permite acompanhar a evolução da chuva, do vento e do estado do mar, sendo útil para planear deslocações e atividades, sempre com atenção aos avisos oficiais.