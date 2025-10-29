Análise Hisense 55U8Q: o salto da marca para o verdadeiro segmento premium

A Hisense tem vindo a solidificar a sua posição no mercado de televisões, subindo agressivamente da gama média para o território premium. A Hisense 55U8Q é a prova viva dessa ambição. Com um painel Mini LED e especificações de topo, esta TV posiciona-se como uma verdadeira potência para entusiastas de cinema e gamers. Deixamos a nossa análise.

A Hisense 55U8Q conta com um painel Mini LED com um brilho máximo de 4000 nits, 1092 zonas de local dimming e uma taxa de atualização de 165 Hz. Mas será que a execução está à altura da promessa?

Especificações

Especificações Design e construção Modelo: Hisense 55U8Q

Hisense 55U8Q Tipo de ecrã: Mini LED com tecnologia Quantum Dot

Mini LED com tecnologia Quantum Dot Design: Sem moldura, moldura em alumínio e traseira em plástico preto

Sem moldura, moldura em alumínio e traseira em plástico preto Tamanho: 55" (139 cm) - Resolução Ultra HD 3840x2160

55" (139 cm) - Resolução Ultra HD 3840x2160 Material Base: Metal em cinzento-carvão com altura ajustável Imagem e desempenho Tipo de painel: ADS com Antirreflexo PRO

ADS com Antirreflexo PRO Frequência de atualização: 165 Hz (VRR nativo)

165 Hz (VRR nativo) Contraste: 2000:1 com 1092 zonas de local dimming

2000:1 com 1092 zonas de local dimming Brilho: 700 nits (médio) / 4000 nits (pico)

700 nits (médio) / 4000 nits (pico) Processador: Hi-View AI Engine PRO (Quad Core MT9655)

Hi-View AI Engine PRO (Quad Core MT9655) HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG, IMAX Enhanced

Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG, IMAX Enhanced Cor: Quantum Dot QLED com 0,95 DCI-P3 e validação Pantone

Quantum Dot QLED com 0,95 DCI-P3 e validação Pantone Upscaling: AI 4K Upscaler + AI HDR Upscaler Som Sistema de som: 4.1.2 canais - total 70 W (colunas principais, laterais, superiores e subwoofer)

4.1.2 canais - total 70 W (colunas principais, laterais, superiores e subwoofer) Tecnologias: Dolby MS12, DTS:X, Hi-Concerto 2.0, WiSA SoundSend

Dolby MS12, DTS:X, Hi-Concerto 2.0, WiSA SoundSend Experiência: Som Surround Multicanal com ajuste automático Room Fitting Tuning Jogos e desempenho interativo Modo Jogo Ultra: Input lag de 15,5 ms e suporte VRR 165 Hz

Input lag de 15,5 ms e suporte VRR 165 Hz HDMI 2.1: 3 entradas (ALLM, VRR, eARC)

3 entradas (ALLM, VRR, eARC) Barra de Jogos: Gestão de desempenho e monitorização em tempo real Smart TV e conectividade Sistema operativo: VIDAA U9

VIDAA U9 Apps incluídas: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube, PlutoTV, Sky Showtime, Movistar+

Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube, PlutoTV, Sky Showtime, Movistar+ Assistente de voz: Controlo por voz mãos-livres VIDAA + compatibilidade Google Home, Apple Home, Matter

Controlo por voz mãos-livres VIDAA + compatibilidade Google Home, Apple Home, Matter Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G/5G/6G) + Bluetooth 5.3

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G/5G/6G) + Bluetooth 5.3 USB-C multifuncional: Transmissão até 4K 165 Hz, transferência e carregamento (10 W) Eficiência energética Classe energética SDR/HDR: E / G

E / G Consumo: 64 W (SDR) / 160 W (HDR) Dimensões e peso Com base: 1229 × 290 × 788 mm - 22,9 kg

1229 × 290 × 788 mm - 22,9 kg Sem base: 1229 × 47 × 714 mm - 17,9 kg

1229 × 47 × 714 mm - 17,9 kg Compatível com suporte VESA: 400 × 400 mm Acessórios e extras Comando remoto: ERF6G66H (alimentado por energia solar e USB-C)

ERF6G66H (alimentado por energia solar e USB-C) Inclui: Cabo de alimentação, manuais, suporte ajustável e controlo remoto

Cabo de alimentação, manuais, suporte ajustável e controlo remoto Sensor de Luz AI Chroma: Ajuste automático de brilho e temperatura de cor

Na caixa da Hisense 55U8Q

Cabo de alimentação

Manuais

Suporte ajustável

Comando

Design e qualidade de construção

A primeira impressão que a 55U8Q transmite é de solidez e elegância. A Hisense optou por um design "sem moldura" que maximiza a área de visualização, com um acabamento em alumínio na moldura inferior que lhe confere um toque distintamente premium. A traseira é em plástico preto robusto.

O destaque vai para a base. É uma peça central de metal em cinzento-carvão, pesada e estável, que não só complementa o design como oferece uma funcionalidade prática crucial: a altura é ajustável.

Isto permite-lhe elevar o ecrã o suficiente para colocar uma soundbar por baixo sem obstruir a imagem, um detalhe de design inteligente que muitos concorrentes ignoram.

Apesar do tamanho de 55 polegadas da nossa versão, o ecrã é surpreendentemente fino, com apenas 47 mm de espessura sem base. O conjunto pesa 17,9 kg (22,9 kg com base), o que faz com que não pareça um "monstro" na sala.

Comando

Até o comando (modelo ERF6G66H) recebeu uma atualização de luxo. É ergonómico, com botões de atalho dedicados para os principais serviços de streaming (Disney+, YouTube, Prime Video, Netflix, TV Channels+, e VOD).

Mas a sua melhor característica é a sustentabilidade: é alimentado por energia solar, graças a um pequeno painel na sua superfície.

Para os dias mais cinzentos ou se ficar sem carga, inclui também uma porta USB-C para carregamento rápido. É moderno, prático e ecológico.

A integração com o controlo por voz mãos-livres é prática: basta dizer "Hey VIDAA" para procurar conteúdos ou ajustar configurações, e ainda há compatibilidade com Google Home, Apple Home e Matter - uma aposta clara em conectividade moderna.

Qualidade de imagem da Hisense 55U8Q

Este é o coração da 55U8Q, e a Hisense investiu tudo aqui. A combinação de um painel Mini LED com a tecnologia Quantum Dot (QLED) e o processador Hi-View AI Engine PRO cria uma imagem que rivaliza com os melhores do mercado.

O painel é do tipo ADS (semelhante ao IPS), o que garante bons ângulos de visão. A família inteira pode assistir de diferentes pontos da sala sem perda significativa de cor ou contraste.

Embora os painéis ADS tenham tipicamente um contraste nativo mais baixo (aqui listado como 2000:1), a Hisense compensa isso de forma massiva com um sistema de local dimming de 1092 zonas independentes.

Este número elevado permite um maior controlo de luz, o que resulta em pretos profundos e um "efeito bloom" (halos à volta de objetos claros em fundos escuros) muito reduzido.

Onde a 55U8Q realmente brilha é... no brilho. Com um pico de 4000 nits, o impacto em HDR é fenomenal. Destaques especulares, como o reflexo do sol no metal ou explosões, são reproduzidos com uma intensidade realista. O ecrã Antirreflexo PRO faz um trabalho competente a difundir a luz ambiente, tornando-a uma excelente escolha para salas de estar bem iluminadas.

O suporte a HDR, apesar de consumir bastante energia, é completo: Dolby Vision IQ e HDR10+ estão ambos presentes. O "IQ" no Dolby Vision significa que a TV usa o seu Sensor de Luz AI Chroma para ajustar dinamicamente não só o brilho, mas também a temperatura da cor da imagem, adaptando-a às condições de iluminação da sua sala.

A validação Pantone e a cobertura de 0,95 (95%) do espectro de cor DCI-P3 asseguram que as cores não são apenas vibrantes, mas também super precisas.

Áudio

A Hisense 55U8Q tem um sistema 4.1.2 canais e potência total de 70 W. Além disso, inclui colunas principais, laterais, superiores e até um subwoofer integrado. O resultado é um palco sonoro envolvente e amplo, capaz de preencher uma sala média com facilidade.

O suporte para Dolby MS12, DTS:X e WiSA SoundSend permite uma experiência quase cinematográfica, e o ajuste automático Room Fitting Tuning adapta o som à acústica do espaço. O modo Hi-Concerto 2.0, que sincroniza a TV com soundbars Hisense compatíveis, é um extra bem-vindo para quem quer ainda mais impacto.

Mesmo sem soundbar, o som é limpo, com diálogos claros e boa separação de canais. Apenas em volumes muito altos nota-se alguma agressividade nos graves - mas nada que comprometa a experiência.

Deixamos um pequeno teste, com esta maravilha dos Dire Straits.

Software e conectividade

A 55U8Q corre o sistema operativo proprietário da marca, o VIDAA U9. Como mostramos em várias análises, o sistema é rápido, intuitivo e fácil de navegar. Todas as aplicações essenciais estão presentes (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, etc.).

A TV também suporta controlo por voz mãos-livres (sem necessidade de premir botões no comando) e integra-se com Google Home, Apple Home e Matter.

Em termos de conectividade, esta TV está bem à altura. Possui Wi-Fi 6E (tri-band 2.4/5/6G) para streaming 4K sem falhas e Bluetooth 5.3.

No entanto, a estrela da conectividade é a inclusão de uma porta USB-C multifuncional. Esta permite receber sinal de vídeo 4K a 165 Hz de um PC ou portátil, transferir dados e até fornecer 10 W de energia para carregar o dispositivo ligado, tudo através de um único cabo.

Gaming

Para os gamers, a 55U8Q é um monstro. A sua taxa de atualização nativa de 165 Hz com VRR (Variable Refresh Rate) coloca-a no patamar de monitores de gaming de elite, muito acima dos 120 Hz habituais nas consolas.

Possui 3 entradas HDMI 2.1 com suporte total para ALLM (Modo de Baixa Latência Automático) e eARC (para áudio de alta definição). O "Modo Jogo Ultra" reduz o input lag para 15,5 ms, o que garante uma experiência de jogo reativa.

A TV inclui ainda uma Barra de Jogos (Game Bar) no ecrã, que permite monitorizar e ajustar rapidamente definições como os FPS, o estado do VRR e o modo de imagem sem sair do jogo.

Veredicto da Hisense 55U8Q

A Hisense 55U8Q oferece especificações que, no papel (e na prática), desafiam - e em alguns casos superam - os modelos topo de gama de marcas concorrentes que custam significativamente mais.

O seu brilho de pico de 4000 nits é verdadeiramente de referência, o sistema de som 4.1.2 é dos melhores que já ouvimos integrado numa TV, e as suas credenciais de gaming a 165 Hz, aliadas à rara porta USB-C, tornam-na numa escolha bastante versátil.

Se procura o máximo desempenho para HDR e gaming de PC de ponta, sem querer gastar um balúrdio, a Hisense 55U8Q é, possivelmente, das escolhas mais inteligentes que pode fazer este ano.

Hisense 55U8Q