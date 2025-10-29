Grokipedia: Elon Musk lança a enciclopédia de IA que promete a “verdade absoluta”

Elon Musk volta a agitar o mundo da tecnologia com o lançamento da Grokipedia, uma nova enciclopédia online. Este projeto, desenvolvido pela sua empresa xAI, utiliza inteligência artificial (IA) para competir diretamente com o domínio da Wikipedia.

Grokipedia vs. Wikipedia

Elon Musk declarou guerra ao que considera ser o "viés ideológico" da Wikipedia, apresentando a Grokipedia como uma alternativa superior. Lançada pela sua empresa xAI, esta nova plataforma é descrita como uma enciclopédia movida por IA, focada em factos e isenta de parcialidade.

A ambição de Musk é clara e foi resumida numa declaração direta:

O objetivo do Grok e da Grokipedia.com é a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. Nunca seremos perfeitos, mas lutaremos para alcançar esse objetivo.

Esta missão pretende posicionar o seu projeto como uma fonte de conhecimento mais fiável do que a sua concorrente.

Ao contrário da Wikipedia, que depende de uma vasta comunidade de editores voluntários humanos, a Grokipedia é alimentada por IA generativa. O conteúdo é produzido e refinado em tempo real pelo Grok, o chatbot da xAI.

A versão inicial, Grokipedia 0.1, foi lançada com mais de 885.000 artigos. Embora este número seja modesto em comparação com os mais de sete milhões de artigos da Wikipedia em inglês, Musk mostra-se confiante na rápida evolução da plataforma. O empresário afirmou que a futura versão 1.0 será "10 vezes melhor" e que o serviço "já é superior à Wikipedia".

A cruzada de Musk contra o "viés ideológico"

O lançamento da Grokipedia, inicialmente previsto para o final de setembro, foi adiado para, nas palavras de Musk, "limpar a propaganda". Esta afirmação reflete as suas críticas de longa data à Wikipedia, que acusa frequentemente de ser controlada por "ativistas de extrema-esquerda".

Ao longo dos anos, Musk tem sido um crítico vocal da enciclopédia colaborativa. Em 2024, apelou publicamente para que as pessoas deixassem de doar à Wikipedia, alegando que o poder editorial do site era "extremamente enviesado para a esquerda". Em 2023, chegou a oferecer uma doação de mil milhões de dólares à plataforma, mas com uma condição insólita: que esta mudasse de nome.

A grande questão que se levanta é se uma IA pode, de facto, ser a guardiã da verdade absoluta. A própria entrada da Grokipedia sobre Elon Musk oferece um vislumbre da sua perspetiva, destacando a sua influência no "progresso tecnológico, no declínio demográfico e nos preconceitos institucionais", ao mesmo tempo que refere as "críticas de meios de comunicação tradicionais que exibem tendências de esquerda sistémicas na sua cobertura".

Enquanto a Wikipedia permite que qualquer pessoa edite os seus artigos, num modelo de transparência e colaboração, Musk ainda não clarificou qual será o nível de supervisão ou intervenção humana no conteúdo gerado pela Grokipedia. A promessa de uma verdade sem filtros, impulsionada por algoritmos, coloca em debate o futuro da curadoria de informação online.

Leia também: