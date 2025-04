Gemini ultrapassa os 350 milhões de utilizadores, mas fica muito atrás do ChatGPT

A aposta da Google na IA arrancou de forma tímida, mas tem crescido de forma única. O Gemini está já em (quase) todos os produtos da marca, alargando a sua presença e dando ainda mais aos utilizadores. Os dados mais recentes mostram, no entanto um cenário que não se esperava. O Gemini não para de crescer, mas fica muito atrás do ChatGPT.

Gemini tem 350 milhões de utilizadores

Desde o início da semana que decorre o julgamento para determinar as medidas que colocarão fim às práticas anticoncorrenciais da Google no setor das pesquisas online. A venda forçada do Chrome pode fazer parte destas soluções, o que interessará, sem dúvida, à OpenAI, como a empresa já revelou.

O lançamento do ChatGPT pela startup no final de 2022 abalou completamente os principais equilíbrios da web, ao ponto de a Google se lançar de cabeça na IA generativa. Primeiro com o bot Bard, depois com o Gemini. Esta é uma aposta forte da gigante das pesquisas e que parece estar a dar resultado, em várias frentes.

Enquanto o ChatGPT está no topo do ranking dos serviços de IA mais utilizados, o Gemini está há muito tempo atrás. Até ao final do ano passado, o bot e as suas variantes tinham apenas algumas dezenas de milhões de utilizadores por mês. Mas este valor mudou completamente desde o lançamento dos modelos 2.0 e 2.5, que marcaram um progresso real em todas as áreas.

IA da Google fica muito atrás do ChatGPT

Durante as audições que decorrem do seu julgamento, a Google disponibilizou um novo número. O Gemini atingiu a meta dos 350 milhões de utilizadores ativos mensais em março e 35 milhões de utilizadores ativos diários. Eram 9 milhões todos os dias até ao final de 2024.

Esta é sem qualquer dúvida uma progressão notável, mas há algo que está a bloquear o crescimento do Gemini para atingir o nível do ChatGPT. Segundo a medição de tráfego web realizada pela Google, o bot OpenAI exibe 600 milhões de utilizadores ativos mensais. Isto é mais 200 milhões do que o estimado no início do ano.

Assim, o Gemini tem aproximadamente metade dos utilizadores do ChatGPT, apesar da sua integração forçada em todos os serviços da Google. Esta é uma alavanca que a OpenAI não tem e, apesar de tudo, o seu bot ainda se destaca. Este é um paradoxo que pode jogar a favor do Google pois a empresa pode, assim, argumentar que o seu domínio nas pesquisas não impede o surgimento de concorrentes em áreas relacionadas.