Análise ao portátil HP OmniBook X 14: promete produtividade, autonomia e uma pitada de IA

O OmniBook X da HP marca um ponto de viragem significativo no universo dos portáteis Windows. Equipado com o muito aguardado processador Snapdragon X Elite, este portátil consegue algo que parecia difícil: não só equiparar o desempenho dos aclamados MacBooks M3 da Apple, mas também superá-los no campo crucial da autonomia da bateria. Deixamos a nossa análise.

O ótimo desempenho do OmniBook X e a duração excecional da bateria colocam-no num patamar de destaque. Embora a ausência de uma opção com ecrã OLED seja notória, o painel de 14 polegadas existente oferece imagens nítidas e claras ao utilizador comum, complementadas pela versatilidade do ecrã tátil.

Este portátil com Snapdragon X Elite apresenta-se, sem dúvida, como um concorrente de peso para o MacBook Air M3.

Design e qualidade de construção do OmniBook X 14

Visualmente, o OmniBook X adota uma abordagem minimalista e funcional. O seu chassis cinzento, construído em metal e com o logótipo refletor da HP como único relevo, foi concebido para se integrar em qualquer ambiente sem chamar excessivamente a atenção. A HP garante robustez, referindo que o portátil passou em 19 testes de resistência de nível militar (MIL-STD).

Embora não tenha uma qualidade de construção premium, esta é sólida e superior a muitas alternativas em plástico, especialmente na sua gama de preço. É de louvar a incorporação de materiais reciclados, incluindo 50% de alumínio reciclado, 50% de plástico reciclado nas teclas e plástico recuperado dos oceanos nos altifalantes.

A portabilidade é um dos seus grandes trunfos: pesa cerca de 1,35 kg e conta com uma espessura de apenas 14,2 mm. É extremamente fácil de transportar.

Portas

Nas laterais, encontramos as ligações essenciais: duas portas USB-C (uma a 10 Gbps, outra a 40 Gbps com suporte para DisplayPort e carregamento) no lado esquerdo, e uma porta USB-A (com um mecanismo de abertura devido à finura do chassis) juntamente com uma entrada de 3,5 mm para auscultadores no lado direito.

A ausência de uma porta HDMI dedicada obriga à utilização de um adaptador USB-C para ligar a monitores externos, mas a manutenção de portas USB-A e USB-C num equipamento tão fino é um ponto positivo. O carregamento é feito via USB-C.

Ecrã do HP OmniBook X 14

O ecrã de 14 polegadas destaca-se pela sua resolução 2.2K (2240 x 1400 píxeis), superior ao Full HD comummente encontrado nesta categoria, oferecendo maior nitidez. O facto de ser tátil acrescenta um nível extra de interação.

O brilho máximo, classificado em 300 nits, e a tecnologia IPS proporcionam uma visualização suficiente para a maioria das tarefas, mas, infelizmente, ainda não conseguem o contraste e a vivacidade de um painel OLED.

A HP continua a dar importância à qualidade das videoconferências, integrando uma câmara web de 5 megapíxeis posicionada acima do ecrã. Esta câmara suporta o reconhecimento facial Windows Hello para autenticação biométrica e inclui um obturador manual para garantir a privacidade.

A qualidade de vídeo é bastante boa, com um desempenho superior à média em condições de pouca luz. A conectividade sem fios está assegurada pelo Wi-Fi 6E e Bluetooth.

Hardware e desempenho

O coração do OmniBook X analisado é o processador Snapdragon X Elite X1E80100, acompanhado por 16 GB de memória RAM e um disco SSD de 1 TB. Em linha com outros portáteis equipados com as mesmas specs, o desempenho é um dos seus pontos fortes, rivalizando ou mesmo ultrapassando concorrentes diretos em vários testes de benchmark.

As afirmações da Qualcomm sobre a potência e eficiência dos seus novos chips parecem confirmar-se na prática.

Geekbench 6 (single-core): 2381

Geekbench 6 (multi-core): 13953

Cinebench 2024 (single-core): 105

Cinebench 2024 (multi-core): 925

Em utilização real, o OmniBook X lidou sem esforço com cargas de trabalho algo exigentes, como manter mais de duas dezenas de separadores abertos no Chrome enquanto reproduzia vídeo em segundo plano.

Notavelmente, o portátil manteve-se relativamente fresco durante a utilização. A Unidade de Processamento Neural (UPN) integrada, com 45 TOPS, está pronta para as tarefas de inteligência artificial (IA) que definem a plataforma Copilot+.

Software e funcionalidades de IA

As ferramentas de IA disponíveis nos PCs Copilot+, como o OmniBook X, são, nesta fase inicial, mais exploratórias do que revolucionárias para o fluxo de trabalho diário. Ferramentas como o "Criador de Imagens" nas aplicações Fotografias e Paint permitem gerar imagens a partir de texto, mas os resultados, limitados por diretrizes de segurança, podem parecer genéricos.

Raramente criava algo que valesse a pena guardar ou partilhar.

Também experimentamos a funcionalidade "Reestilizar imagem" onde podemos, com uma imagem, inserir um prompt original e transformá-la naquilo que quisermos. Os resultados mantiveram-se algo estranhos e longe da realidade.

Contudo, a possibilidade de aceder a um chatbot com um simples clique é muito apelativa, pois evita a necessidade de abrir o browser e fazer pesquisas. O botão Copilot no teclado torna esta ação muito mais conveniente.

Infelizmente, a funcionalidade Windows Recall, que prometia uma pesquisa contextual avançada baseada em capturas de ecrã contínuas da atividade do utilizador, ainda não está disponível para testarmos.

Overall, parece que a verdadeira mais-valia destas funcionalidades de IA integradas ainda está por consolidar.

Autonomia excecional

A combinação do processador Snapdragon X Elite de baixo consumo com uma bateria de 59 Whr resulta numa autonomia verdadeiramente impressionante, um dos maiores trunfos deste portátil.

Os nosso testes indicaram durações que podem ultrapassar as 17 horas em utilização moderada (com brilho a 150 nits) e mais de 13 horas com o brilho no máximo.

Em testes específicos de reprodução de vídeo, a autonomia pode chegar a 21 horas. O carregamento completo demora aproximadamente 2 horas e 40 minutos.

Veredicto do HP OmniBook X 14

O HP OmniBook X apresenta argumentos muito fortes para a adoção dos novos portáteis com Snapdragon X Elite, destacando-se pelo desempenho rápido e pela ótima autonomia. Posiciona-se como um concorrente direto do MacBook Air M3, oferecendo uma experiência Windows num formato fino, leve e com uma bateria de longa duração.

No entanto, não é um equipamento isento de críticas. O ecrã, embora competente, não impressiona como um OLED faria, e essa opção não está disponível. As funcionalidades de IA anunciadas são, no momento, mais promessas futuras do que ferramentas práticas e úteis. Adicionalmente, como acontece com plataformas baseadas em Arm, podem existir algumas aplicações que ainda não oferecem compatibilidade nativa.

Apesar destes pontos, o HP OmniBook X é uma excelente máquina de produtividade. Por 1399.99€, oferece um valor considerável.

HP OmniBook X 14