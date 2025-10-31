Robô conseguiu puxar um carro de 1400 kg. Veja o vídeo!

Ainda que os vejamos maioritariamente através de vídeos, em testes realizados pelas empresas, os robôs humanoides estão indiscutivelmente mais capazes. Em mais uma prova do potencial destas máquinas, o G1 da Unitree demonstrou um equilíbrio e uma estabilidade notáveis, ao puxar um carro de 1400 kg.

Investigadores da Academia de Inteligência Artificial de Pequim (BAAI) treinaram um robô G1 da Unitree para puxar um carro de 1400 kg ao longo de uma superfície plana.

Com um peso de apenas 35 kg e 132 cm de altura, o robô foi capaz de completar a tarefa de forma notável.

Equilíbrio e estabilidade do robô humanoide em destaque

Embora não fosse exigida muita força para mover o carro, uma vez que está numa superfície lisa e plana, com atrito e resistência ao rolamento muito baixos, destaca-se a capacidade de o robô G1 manter o equilíbrio e a estabilidade durante o processo.

De forma autónoma, os pés e as pernas do robô movem-se com agilidade na superfície escorregadia, ao mesmo tempo que a máquina se inclina para trás para manter o carro em movimento.

Este perícia demonstra um controlo avançado do equilíbrio dinâmico e da força, alimentado por Inteligência Artificial.

Segundo mencionado pelo Digital Trends, um robô com este nível de equilíbrio e controlo seria ideal para trabalhar entre humanos em locais como armazéns, com pouco risco de causar acidentes por falta de coordenação.

Além disso, poderia ser utilizado em operações de busca e salvamento em locais de desastre cheios de escombros, onde o terreno seria provavelmente acidentado.

Conforme já partilhámos anteriormente, a Unitree é uma das várias empresas de tecnologia que desenvolvem robôs humanoides, tendo em vista a produção em massa.

Embora os desenvolvedores ainda procurem limar arestas, especialmente em áreas como o movimento das mãos, já há previsões para entregas de robôs humanoides a consumidores finais, como o NEO, sobre o qual informámos ontem.

Detalhes do robô humanoide G1 da Unitree