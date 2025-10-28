25 anos depois, o novo desportivo Honda Prelude e:HEV chega à Europa

A Honda tinha prometido o regresso do icónico Prelude, que se apresenta como o culminar de mais de 25 anos de experiência em híbridos. Combinando estilo e prazer de condução, a tecnologia do Civic Type R garante agilidade e conforto.

Depois de 25 anos de ausência, o exterior da sexta geração do Honda Prelude inspira-se na elegância e leveza intemporal dos planadores, enquanto a combinação envolvente de comportamento dinâmico e resposta faz lembrar um voo acrobático.

A Honda conseguiu este resultado atribuindo ao Prelude uma postura larga e baixa, e complementando-a com a tecnologia de suspensão do Civic Type R, amortecedores adaptativos e a mais recente versão do sistema Agile Handling Assist (AHA) da marca.

Este conceito estende-se ao interior acolhedor, que evoca o cockpit de um planador, combinando conforto e praticidade com materiais premium e o sistema de segurança e assistência ao condutor Honda SENSING.

O novo coupé desportivo Honda Prelude e:HEV chega, agora, à Europa, unindo uma motorização híbrida avançada e o inovador Honda S+ Shift a um design marcante.

Segundo Hans de Jaeger, vice-presidente sénior da Honda Motor Europe, "o regresso do Honda Prelude é aguardado com entusiasmo pelos entusiastas da condução em todo o mundo desde que exibimos o concept em outubro de 2023"

Este nome sempre foi um expoente da engenharia de ponta e inovadora, e esta última iteração não é exceção.

Aliás, "com o seu design elegante, o inovador Honda S+ Shift e a motorização full-hybrid de vanguarda, condutores e passageiros jamais quererão que a viagem termine".

Tecnologia Honda S+ Shift

Simulando o som, a sensação e o envolvimento do condutor com mudanças automáticas rápidas de caixa, o Honda S+ Shift ajuda o Prelude a entregar uma nova dimensão de prazer na condução.

Desenvolvido a partir do Linear Shift Control da Honda, o sistema funciona em combinação com o Active Sound Control (ASC) para correlacionar o som do motor, as rotações (rpm) e a velocidade de estrada, proporcionando uma sensação mais natural durante a aceleração.

Esta tecnologia evoluiu para criar uma transmissão virtual de oito velocidades que reforça a conexão entre carro e condutor.

Controlado por patilhas no volante - normalmente usadas para gerir o nível de travagem regenerativa quando o S+ Shift não está ativado - permite que o condutor troque de velocidade como numa caixa manual.

Ao reduzir, o condutor experimenta, também, efeito de travagem do motor, com um "blip" para ajustar as rotações, proporcionando melhor controlo do acelerador.

Motorização e:HEV avançada

Com base em mais de 25 anos de experiência híbrida, o Honda Prelude é equipado com a motorização híbrida total e:HEV da Honda.

A combinação de um motor a gasolina de 2,0 litros com uma transmissão automática de motor elétrico duplo proporciona 184 cv (134 kW), entregando verdadeira emoção ao conduzir, potência responsiva, excelente eficiência e elevado refinamento.

Há ainda um conjunto de modos de condução disponíveis - Comfort, GT, Sport e Individual - que permitem alternar suavemente as características do sistema híbrido, da suspensão e da resposta da direção conforme as preferências do utilizador.

Comportamento excecional, conforto e versatilidade

Desenvolvido para oferecer elevados níveis de desempenho, resposta dinâmica e feedback em todas as situações, o novo Honda Prelude incorpora tecnologia de suspensão do Honda Civic Type R.

Projetado para equilibrar condução ágil e conforto, utiliza uma configuração de suspensão multi-link avançada, amortecedores adaptativos e a geração mais recente do sistema AHA da Honda.

No habitáculo, o interior foi concebido para proporcionar uma sensação centrada no condutor, excelente visibilidade, materiais de alta qualidade e layout despojado que evidenciam o cuidado artesanal do veículo.

São oferecidas duas opções exclusivas de acabamento bicolor: branco e azul, ou preto e azul.

Destaca-se ainda um display do condutor personalizável de 10,2'' com gráficos exclusivos e temas coloridos adaptados a cada modo de condução.

Para conectividade, conta com um sistema de infoentretenimento de 9'', compatível com Apple CarPlay (sem fios) e Android Auto, além de um sistema de som com oito altifalantes, desenvolvido em parceria com a Bose.

Mesmo com uma aparência elegante, no exterior, o novo Prelude oferece espaço e utilização: capacidade para quatro ocupantes e a traseira em estilo hatchback que se abre para revelar até 663 litros de espaço de bagagem.

Os clientes podem escolher entre quatro cores externas: Moonlit White Pearl (nova), Meteoroid Grey Metallic, Crystal Black Pearl e Racing Blue Pearl.

Segurança e assistência ao condutor

A segurança é, também, uma prioridade: com o mais recente sistema Honda SENSING calibrado para oferecer suporte ao condutor.

Além disso, o Controlo de Velocidade Adaptativo, o Assistente de Saída da Estrada (Road Departure Mitigation) e o Assistente de Manutenção de Faixa (Lane Keeping Assist) foram recalibrados para se adequar ao carácter mais dinâmico do modelo, demonstrando o cuidado ao detalhe que permeia todo o novo Prelude e:HEV.

O novo Honda Prelude chegará ao mercado nacional no próximo ano, altura em que especificações finais, equipamento e preço serão reveladas para Portugal.