Alpine A390: novo fastback desportivo 100% elétrico tem arquitetura única com três motores

O Alpine A390, o novo fastback desportivo totalmente elétrico da marca, apresenta uma arquitetura única com três motores. Esta configuração abriu a porta à gestão independente dos dois motores traseiros e, assim, a novas possibilidades empolgantes para a equipa de engenharia, que desenvolveu um sistema que oferece um controlo de binário ainda mais preciso e rápido em cada roda traseira.

O Alpine A390, o novo fastback desportivo totalmente elétrico da marca, apresenta uma arquitetura única com três motores: o motor dianteiro aciona o eixo da frente, enquanto os dois motores traseiros acionam cada um uma roda.

Além de permitir tração integral, esta configuração abriu a porta à gestão independente dos dois motores traseiros e a novas possibilidades para a equipa de engenharia da Alpine, que desenvolveu um sistema que supera os diferenciais mecânicos de escorregamento limitado, oferecendo um controlo de binário ainda mais preciso e rápido em cada roda traseira.

A Alpine apresenta, agora, o Active Torque Vectoring, resultado de cinco anos de desenvolvimento e aperfeiçoamento, uma inovação revolucionária explicada por Constance Leraud-Reyser, engenheira de sistemas de controlo da Alpine.

Um fastback desportivo concebido para um desempenho arrebatador

O A390 GTS é o primeiro Alpine a ultrapassar os 400 cv de potência e os 800 Nm de binário - números que lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de 4 segundos e percorrer 1000 metros a partir da imobilidade em apenas 22 segundos -, oferecendo a emoção e o desempenho que definem os verdadeiros automóveis desportivos.

No entanto, fiel à tradição da Alpine, o A390 vai muito além dos números impressionantes: alcança um equilíbrio perfeito entre agilidade e eficiência, proporcionando aos condutores uma experiência de condução incomparável.

Para atingir este nível de desempenho, a Alpine não se limitou a equipar o seu primeiro fastback desportivo com tração integral e sistemas de controlo de tração. O A390 é também o primeiro modelo a incorporar o Alpine Active Torque Vectoring, uma inovação que maximiza continuamente o binário transmitido às rodas.

Explicou Constance Leraud-Reyser, engenheira de Sistemas de Controlo da Alpine.

A verdadeira revolução pelo Alpine Active Torque Vectoring

O Alpine Active Torque Vectoring cria uma distribuição variável de binário, gerando uma diferença no binário transmitido às rodas traseiras em resposta ao ângulo de direção e à velocidade do veículo. Isto corrige quaisquer diferenças de deslizamento entre as rodas direita e esquerda e otimiza a dinâmica em curva. Segundo Constance, "isto elimina até o mais pequeno indício de sobreviragem ou subviragem".

O Alpine Active Torque Vectoring atua de forma ultrarrápida – em milissegundos –, independentemente de o condutor estar a acelerar, curvar ou conduzir em linha reta.

Por outras palavras, o Alpine Active Torque Vectoring torna o A390 mais reativo e fácil de conduzir.

Quando estás ao volante, a sensação de inércia – a inércia percebida – associada ao tamanho e peso do veículo simplesmente desaparece. Tudo o que sentes é uma sensação pura, uma fusão total com o carro.

Confidenciou Constance.

O Alpine Active Torque Vectoring melhora, também, a segurança de condução do Alpine A390 ao otimizar a tração. Especificamente, se uma das rodas traseiras derrapar, por exemplo, ao passar sobre gelo, o sistema ajusta automaticamente o binário para maximizar a aderência à estrada.

Para manter o condutor informado, um ecrã dedicado no painel de instrumentos e o ecrã Alpine Telemetrics Live Data fornecem informações em tempo real sobre o funcionamento do Alpine Active Torque Vectoring.

Três sistemas de gestão de binário e cinco modos de condução

Três sistemas complementares gerem o binário:

O Alpine Torque Pre-Control assegura a tração;

assegura a tração; O e-AWD distribui o binário entre os eixos dianteiro e traseiro para equilibrar o veículo em curva;

distribui o binário entre os eixos dianteiro e traseiro para equilibrar o veículo em curva; O Alpine Active Torque Vectoring distribui o binário entre as rodas traseiras esquerda e direita.

Além disso, o A390 dispõe de cinco modos de condução, selecionáveis através de um botão dedicado no volante: Save, Normal, Sport, Perso e o novo Track.

Consoante a escolha e o estilo de condução do utilizador - incluindo o ângulo de direção e a velocidade -, o Alpine Active Torque Vectoring ajusta a distribuição de binário entre as rodas esquerda e direita, privilegiando a agilidade, a dinâmica em curva ou a estabilidade em alta velocidade.

Conforme partilhado por Constance Leraud-Reyser, com o Alpine Active Torque Vectoring, a Alpine tornou "o A390 tão ágil e rápido quanto o A110". Aliás, "é tão eficiente que o A390 é surpreendentemente fácil de conduzir, tendo em conta a sua potência e desempenho".