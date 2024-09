Renault ouve o mercado e corta no preço de quatro SUV

Num mercado em ebulição, a Renault decidiu baixar o preço a quatro dos seus mais emblemáticos SUV: Captur, Arkana, Austral e Espace. Afinal, este é o segmento com maior crescimento em Portugal e na Europa. Qual será o encanto para os consumidores dos SUV?

Quem não gosta de um SUV? São carros que combinam as características de um automóvel familiar, com a robustez e a altura ao solo de um todo-o-terreno, estando a conquistar os consumidores um pouco por toda a Europa.

Além disso, o sucesso dos SUV também se explica pelo seu design apelativo e pela capacidade de oferecer espaço e funcionalidade para as famílias, sem esquecer a crescente importância dada à segurança rodoviária.

E sim, não tenhamos dúvidas, Portugal não é exceção. O mercado tem vindo a crescer consistentemente, com muitos portugueses a optarem por este tipo de veículo na hora de comprar um carro. A diversidade de modelos disponíveis, desde SUV compactos até modelos de maior dimensão, permite que os consumidores encontrem uma opção que se adeque ao seu estilo de vida e necessidades diárias.

E como a concorrência é grande, as marcas têm vindo a movimentar-se no mercado, de forma a se posicionarem na dianteira, investindo forte na componente tecnológica e no ajuste de preços.

Foi o que fez a Renault. Na imensa planície alentejana, mais concretamente no Alandroal, apresentou o novo posicionamento da sua gama de SUV, com ofertas para todos os segmentos e com novos preços.

Não, a marca francesa não entrou em saldos. Apenas aponta baterias a um mercado em efervescência e onde não quer ficar para trás.

Os números não mentem, as pessoas gostam dos SUV

É que por toda a Europa, os SUV já representam uma parte substancial das vendas de automóveis novos. Em 2023 foram a tipologia mais vendida no continente, com 51% das vendas totais. Portugal não ficou isolado e, em quatro anos, o volume de vendas destes carros cresceu 18%, representando atualmente cerca de 48% do mercado total de automóveis novos.

Muito versáteis, estas viaturas oferecem uma posição de condução elevada, melhor visibilidade e uma clara sensação de segurança. Além disso, oferecem um conforto comparável ao dos automóveis de luxo, sem comprometer a capacidade de enfrentar terrenos mais difíceis.

Com o pujante calor do Estio a fazer-se sentir no interior alentejano, e onde só as águas da imensa albufeira do Alqueva dão tréguas à canícula, a Renault anunciou novos preços para um quarteto dos seus mais emblemáticos SUV: Captur, Arkana, Austral e Espace.

Refira-se, desde já, que ao experimentarmos estes SUV pelas estradas alentejanas (entre bom alcatrão, paralelo irregular e caminhos de terra), todos os modelos apresentaram um comportamento exemplar. Mesmo a nível de consumo, considerando que com temperaturas a rondar (e às vezes acima) os 40 graus, não houve outro remédio que não ter o ar condicionado a funcionar em permanência.

Renault reposiciona a gama

Mas como é que a Renault consegue, de um momento para o outro, baixar os preços a uma parte significativa do seu catálogo?

Bem, não há grandes segredos. Como referem os responsáveis da marca, trata-se de otimização dos recursos produzidos, ou seja, as novas plataformas, onde se produz mais do que um modelo, permitem uma outra economia de escala e, assim, estes pequenos ajustes quando o mercado assim o exige.

Vamos então perceber quais modelos em causa, assim como os novos preços com que pode contar ao dirigir-se a um concessionário Renault.

Captur

Um dos maiores sucessos de vendas da marca francesa e um dos carros preferidos pelos portugueses. Recentemente, foi apresentada a nova versão, que está no mercado com novas configurações.

O preço a partir de 23.200 euros.

Arkana

O look desportivo, não obstante levar com facilidade 5 pessoas, faz com que este modelo seja muito procurado, fruto das suas inovações tecnológicas e da eficiência a nível de consumos.

O preço a partir de 31.290 euros.

Austral

Quem conduz um Austral rapidamente percebe que está num carro diferenciado. É um modelo de eficácia, com um dos desempenhos mais eficientes da sua categoria.

O preço também foi ajustado e cifra-se agora nos 34.490 euros.

Espace

É umas das mais felizes propostas da Renault nos últimos tempos. O verdadeiro carro familiar, pleno de conforto, e com um comportamento em estrada absolutamente exemplar.

O preço? Agora está nos 43.580 euros.

A “luta” no mercado dos SUV está ao rubro e, com toda a certeza, a marcação cerrada entre as diferentes marcas vai continuar. A Renault já deu um passo em frente, posicionando-se de forma clara para atacar a liderança.

Os próximos capítulos? Bem, prognósticos, só no fim do jogo...