Xpeng quer construir carros elétricos na UE, em zona com “riscos laborais relativamente baixos”

Com planos para erguer uma fábrica na Europa, a Xpeng revelou que irá construir os seus carros elétricos numa zona da União Europeia (UE) com "riscos laborais relativamente baixos".

De acordo com He Xiaopeng, diretor-executivo da Xpeng, numa entrevista à Bloomberg na sede da fabricante de automóveis, em Guangzhou, na China, a empresa está na fase inicial de seleção de um local para fabricar os seus carros na UE. O objetivo passa por localizar a produção dos seus modelos, procurando contornar as taxas de importação recentemente impostas pelo bloco - no caso da Xpeng, a taxa adicional corresponde a 21,3%.

O diretor-executivo assegurou que o plano da fabricante chinesa de se tornar global não será afetado pelo aumento das taxas, apesar de ter reconhecido que alguns "lucros provenientes de países europeus serão reduzidos após o aumento das taxas".

Conforme avançado por He Xiaopeng, citado pelo Automotive News Europe, a Xpeng quer escolher áreas com "riscos laborais relativamente baixos", e planeia criar um centro de dados em grande escala, na Europa, uma vez que a recolha eficiente de informação se torna fundamental para as funcionalidades de condução inteligente dos automóveis.

Xpeng na Europa: fabricante procura espaço num país da UE

Atualmente, a Xpeng tem em curso uma parceira de um ano com a Volkswagen, pelo que centenas de funcionários da fabricante alemã de automóveis estão, agora, a trabalhar na sua sede em Guangzhou. De acordo com He, a empresa está "a fazer todos os esforços para garantir que a parceria funcione bem".

E, de facto, com a ajuda da Volkswagen, a margem bruta da Xpeng, no segundo trimestre, subiu para 14%, contra 3,9% negativos há um ano.

Entretanto, a fabricante chinesa espera que os seus recursos em matéria de Inteligência Artificial e de condução assistida avançada a ajudem a penetrar no mercado europeu.

Segundo o diretor-executivo da empresa, a Xpeng investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento relacionados à tecnologia, incluindo os seus próprios chips, pois os semicondutores desempenharão um papel mais crítico em veículos inteligentes do que as células da bateria.