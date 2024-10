Renault 4 E-Tech: um símbolo da liberdade que regressa 100% elétrico (vídeo)

Como parte do seu plano de brindar o mercado com renovações que aproximam os seus modelos mais icónicos do presente e do futuro, a Renault destapou totalmente a sua mais recente surpresa: o Renault 4 E-Tech 100% elétrico. O Salão Automóvel de Paris 2024 foi o palco escolhido para a revelação.

Após as primeiras imagens, que intrigaram os entusiastas de automóveis e os fãs da própria marca, a Renault desvendou mais um icónico modelo, adaptado ao futuro da mobilidade.

Conforme esperado, o Renault 4 E-Tech foi apresentado, no Salão Automóvel de Paris, e o Pplware captou o momento:

Lançado em 1961, este ícone da Renault conquistou as estradas entre os anos 60 e os anos 80, circulando em nome da versatilidade. A marca recorda que os oito milhões de exemplares vendidos em 100 países serviram desde carro de rali até carro dos serviços postais, tendo atravessado fronteiras para serem símbolos da liberdade.

Com a grelha iluminada e o tejadilho retrátil (chamado "Plein Sud", em homenagem à série especial "Plein Air" da década de 1960), em tecido, a sublinhar o carácter, a modernidade e a originalidade que a Renault imprimiu neste automóvel, o Renault 4 regressa preparado para o futuro: 100% elétrico e verdadeiramente conectado.

Novo Renault 4 combina "requinte e audácia"

Os 4,14 metros de comprimento deste B-SUV colocam-no entre o Clio (4,05 metros) e o Captur (4,24 metros); a distância entre eixos é de 2,62 metros, a largura é de 1,80 metros, a altura é de 1,57 metros, e a distância ao solo é 18,1 cm. Além disso, os 420 litros de capacidade da bagageira representam quase 100 litros a mais dos oferecidos pelo Renault 5.

Em matéria de tecnologia, o Renault 4 deverá possuir dois ecrãs, de 10,1 polegadas e 10 polegadas, e assegurar um conjunto de aplicações da Google.

Este modelo icónico dos anos 1960 chega preparado para o futuro, com a plataforma AmpR Small do R5, que permite que partilhem 68% de todas as peças, entre elas baterias e motores.

O Renault 4 deverá ser oferecido com dois motores: no nível básico, um motor de 120 cv alimentado por uma bateria NMC de 40 kWh, e uma autonomia anunciada de 300 km; depois, um motor de 150 cv associado a uma bateria NMC de 52 kWh, e uma autonomia anunciada de 400 km.

Para as duas baterias, num carregador rápido, o Renault 4 deverá poder ser recarregado de 15 a 80% em 30 minutos. A bateria pequena poderá ir até 80 kW e a grande até 100 kW. Num carregador lento, ou em casa, um carregador de 11 kW deverá permitir recarregar de 10 a 100% em 4h30 para a bateria grande e em 3h30 para a pequena. Destaque para o carregamento bidirecional.

Segundo Gilles Vidal, diretor de design da Renault, este regresso entregará "numerosos detalhes sofisticados e tecnológicos", combinando "requinte e audácia".

Recorde alguns pormenores (clique nas imagens para saber mais):

O Renault 4 E-Tech 100% elétrico chegará aos concessionários em 2025 e estará disponível em sete tonalidades.