Revelado preço dos Vision Pro mais baratos e novidades da Apple para breve

Os Vision Pro da Apple vieram mostrar ao mercado que esta empresa ainda tem uma palavra a dizer no que toca a inovação. Mais que esperar que as tecnologias estejam amadurecidas, a Apple conseguiu criar um produto único. Com a Meta a apostar na mesma área, a Apple estará a preparar uma resposta. Este deverá ser mais acessível, e o seu preço provável foi agora revelado.

Revelado o preço dos óculos especiais da Apple

Mark Gurman, o conceituado analista da Apple, revelou que a equipa Vision Pro da Apple trabalha de forma firme em novos dispositivos para competir com a Meta. Isto inclui auscultadores de baixo custo, óculos inteligentes e AirPods com câmaras.

Espera-se que os óculos de baixo custo sejam lançados já no próximo ano, com um preço de cerca de 2.000 dólares. Este modelo irá provavelmente apresentar materiais mais baratos e um processador menos potente em comparação com o Vision Pro original, podendo também não ter a funcionalidade EyeSight. Apesar destes compromissos, a Apple pretende duplicar as vendas do Vision Pro com este modelo mais acessível.

Gurman refere ainda que a equipa do Vision Pro pondera lançar óculos inteligentes semelhantes aos Meta Ray-Bans e AirPods equipados com câmaras até 2027. Esta estratégia aproveitará a tecnologia de inteligência visual desenvolvida para o Vision Pro, que permite aos dispositivos digitalizar e interpretar o ambiente envolvente.

Melhorias óbvias face aos Vision Pro originais

O Vision Pro original, enfrentou críticas pelo seu preço elevado (3.500 dólares), pelo seu peso e pela sua tendência para sobreaquecer. Estes fatores posicionam-no como um produto de nicho, especialmente em comparação com as ofertas da Meta, como os óculos inteligentes Ray-Ban, mais leves, mais baratos e a ganhar popularidade.

De acordo com Gurman, o desafio da Apple reside no ritmo mais lento de introdução de novas tecnologias no mercado. A empresa esforça-se para acompanhar as inovações da Meta, principalmente no domínio da inteligência artificial. Este atraso é uma preocupação para a Apple, que tradicionalmente tem sido líder nos avanços tecnológicos.

Este novo modelo com preço mais baixo será mais atraente para um público mais vasto. É necessário considerar possíveis compromissos em termos de características e desempenho. A perspetiva dos óculos inteligentes da Apple e dos AirPods equipados com câmara é intrigante, mas o seu sucesso dependerá de fatores como o preço, a funcionalidade e a experiência do utilizador.