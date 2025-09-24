PplWare Mobile

Sabia que há apenas 1% de probabilidades de abater um drone com um F-16?

Autor: Vítor M.

  1. Max says:
    24 de Setembro de 2025 às 21:21

    “Na passada sexta-feira, três MiG-31 russos violaram o espaço aéreo da Estónia por 12 minutos antes de serem intercetados por caças da NATO, incluindo caças F-35 italianos que participavam da missão de policiamento aéreo do Báltico. No início deste mês, drones russos entraram em território polaco e pelo menos três foram abatidos após a resposta de F-16 polacos e F-35 holandeses.” Hoje há notícia de que um avião russo sobrevoou um navio de guerra alemão no Báltico.
    Se Putin não parar com as provocações/testes aéreos – parece inevitável que o primeiro avião russo seja abatido no espaço aéreo de um país membro da NATO com aviação ou no de um dos países bálticos como a Estónia.
    “Trump defende que países da NATO devem abater aviões russos que violem espaço aéreo” (DN, 23/09/2025)
    “na passada terça-feira. Polónia e Suécia já alertaram que estão prontos para abater aeronaves russas [aviões ou drones] que entrarem no seu espaço aéreo.”
    Mas convém notar que é diferente :
    – A violação por aviões russos do espaço aéreo de um país membros da NATO que possua armamento e aviação que os possa abater, como é caso da Polónia, Suécia ou Finlândia – e é o próprio país a nível nacional, que toma essa decisão … desde que tenha garantia de cobertura da NATO
    – A violação do espaço aéreo de um país báltico, que não tem aviação própria e a sua proteção é feita por uma coligação de países da NATO – aí a decisão tem que subir na hierarquia da NATO, desconhecendo-se o que está previsto que aconteça.

  2. Paulo says:
    24 de Setembro de 2025 às 21:41

    Não é impossível, um coronel random na Sérvia já derrubou um F-117 Nighthawk.

