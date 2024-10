Renault 4 E-Tech 100% elétrico: espreite as primeiras imagens reveladas pela Renault

Os últimos meses têm sido recheados para os amantes de carros. A Renault, especialmente, tem brindado os entusiastas com renovações que aproximam os seus modelos mais icónicos do presente e do futuro. Depois do 5, a empresa francesa entregará ao mercado o Renault 4 E-Tech 100% elétrico.

Com a apresentação agendada para o Salão Automóvel de Paris, a 14 de outubro, a Renault não quis deixar os entusiastas esperar, tendo revelado as primeiras imagens do Renault 4 E-Tech 100% elétrico.

Destaque para a grelha iluminada e o tejadilho retrátil, em tecido, que sublinham o carácter, a modernidade e a originalidade que a Renault imprimiu neste automóvel. Aliás, este é o primeiro automóvel da Renault a apresentar um emblema retro iluminado no centro da dianteira, que recorda imediatamente o seu antecessor dos anos 60, mas com uma aura ainda mais tecnológica.

Se a curiosidade já havia sido aguçada em março, quando o modelo foi avistado em testes, as novas imagens estimulam-na ainda mais.

Versatilidade é o foco do Renault 4 E-Tech 100% elétrico

O Renault 4 de 1961 foi o primeiro automóvel familiar da empresa francesa com motor dianteiro, sem túnel de transmissão e com piso plano. Revolucionando o mercado, conseguiu ser um automóvel para o seu tempo e lugar.

O público respondeu-lhe positivamente, tendo sido o automóvel de eleição em mais de 100 países. A Renault produziu mais de 8 milhões de unidades.

Agora, em 2024, o Renault 4 E-Tech 100% elétrico foi idealizado para ser tão polivalente como o seu antecessor e, tal como ele, adequado à sua época.

Com 4,14 metros de comprimento, é o companheiro do segmento B perfeito para o Renault 5 E-Tech 100% elétrico, com 3,92 metros de comprimento. Além disso, utiliza a mesma plataforma AmpR Small, concebida para assegurar um generoso espaço interior, agilidade e conforto.

Primeiras imagens oficiais divulgadas pela Renault

A apresentação oficial do Renault 4 E-Tech 100% elétrico está agendada para 14 de outubro, durante o Salão Automóvel de Paris. Contudo, a empresa já divulgou algumas imagens do seu design exterior, que captam o seu carisma e a sua combinação perfeita de classe e conforto.

Para os mais curiosos, eis um "cheirinho" do renovado Renault 4 (clique nas imagens e saiba mais sobre cada pormenor):

O Renault 4 E-Tech 100% elétrico chegará aos concessionários em 2025.