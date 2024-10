Xiaohongshu: conheça o Instagram chinês que está a conquistar o mercado

Há quem lhe chame o Instagram chinês e a verdade é que está a impactar de forma decisiva a forma como os orientais viajam. Com um mercado de centenas de milhões, não admira que esteja com um crescimento fulgurante. Venha conhecer a Xiaohongshu.

Instagram chinês?

Está a dominar o mercado e a mudar a forma como as pessoas viajam na Ásia e mais além. Os utilizadores transformaram locais aparentemente fora do radar, que raramente eram visitados por turistas ocidentais, em pontos de atração para viajantes chineses. Falamos do Xiaohongshu, também já conhecido como o Instagram chinês.

O fenómeno tem estado imparável entre os viajantes chineses, que descobrem novos pontos de atração. Por exemplo, em Copenhaga, em vez de irem diretamente à estátua da Pequena Sereia ou ao parque de diversões Tivoli Gardens, os visitantes chineses estão a dirigir-se para a Black Square, um espaço público no Superkilen Urban Park, no bairro residencial tranquilo de Nørrebro, onde elegantes linhas brancas, que lembram campos magnéticos, foram pintadas no chão. Mas de onde surgiu este fenómeno?

A plataforma Xiaohongshu, também conhecido como "Little Red Book" ou "Livro Vermelho", é já uma das redes sociais mais populares na China. Muitas vezes comparada ao Instagram, incorpora elementos de redes sociais com comércio eletrónico, tornando-se uma poderosa ferramenta de marketing e um canal de compras influente no mercado chinês.

Lançada em 2013, a Xiaohongshu foi originalmente criada como um guia de compras para consumidores chineses que queriam comprar produtos estrangeiros. Desde então, evoluiu para uma plataforma multifuncional, oferecendo conteúdos que vão desde dicas de beleza e moda até conselhos de viagem e bem-estar.

Crescimento imparável

A Xiaohongshu foi fundada por Charlwin Mao e Miranda Qu, dois jovens empreendedores que identificaram a crescente procura de consumidores chineses por produtos de qualidade do exterior.

A plataforma começou como um simples guia de compras, mas rapidamente expandiu as suas funcionalidades para incluir uma rede social onde os utilizadores podiam compartilhar opiniões sobre produtos, dicas de estilo e recomendações pessoais.

Nos últimos anos, tornou-se numa das redes sociais mais influentes na China, com mais de 200 milhões de utilizadores ativos mensais. A sua popularidade tem crescido graças à capacidade de reunir conteúdos de redes sociais com e-commerce, o que permite que os utilizadores não apenas descubram produtos e marcas, mas também comprem diretamente através da aplicação.

Funcionalidades da plataforma

A Xiaohongshu diferencia-se de outras redes sociais por integrar redes sociais com comércio eletrónico de uma forma intuitiva.

E quais são as suas principais funcionalidades?

Partilha de conteúdos : Os utilizadores podem partilhar publicações semelhantes a "stories" ou "posts" do Instagram, incluindo fotos, vídeos e textos. Estas publicações geralmente contêm dicas e recomendações sobre moda, beleza, saúde e bem-estar.

: Os utilizadores podem partilhar publicações semelhantes a "stories" ou "posts" do Instagram, incluindo fotos, vídeos e textos. Estas publicações geralmente contêm dicas e recomendações sobre moda, beleza, saúde e bem-estar. Compras In-App : Além de partilhar conteúdos, os utilizadores podem comprar produtos diretamente na plataforma. Xiaohongshu tem parcerias com várias marcas internacionais e oferece uma vasta gama de produtos, desde cosméticos a vestuário, que podem ser adquiridos sem sair da aplicação.

: Além de partilhar conteúdos, os utilizadores podem comprar produtos diretamente na plataforma. Xiaohongshu tem parcerias com várias marcas internacionais e oferece uma vasta gama de produtos, desde cosméticos a vestuário, que podem ser adquiridos sem sair da aplicação. Influenciadores e KOLs (Key Opinion Leaders) : Tal como no Instagram, os influenciadores desempenham um papel crucial na Xiaohongshu. Muitos utilizadores seguem KOLs que testam e recomendam produtos. Estes influenciadores são vistos como figuras confiáveis, e as suas recomendações têm um grande impacto nas decisões de compra dos seguidores.

: Tal como no Instagram, os influenciadores desempenham um papel crucial na Xiaohongshu. Muitos utilizadores seguem KOLs que testam e recomendam produtos. Estes influenciadores são vistos como figuras confiáveis, e as suas recomendações têm um grande impacto nas decisões de compra dos seguidores. Comunidade e feedback: A plataforma permite comentários e avaliações detalhadas, criando um ambiente de partilha de experiências. Isto fortalece o senso de comunidade e faz com que os utilizadores se sintam mais confortáveis e informados antes de realizar uma compra.

Fatores de diferenciação

A Xiaohongshu destaca-se de outras plataformas, como o Instagram e o TikTok, e está a conquistar uma grande fatia do mercado. As razões são várias:

Foco no comércio eletrónico: Enquanto o Instagram ainda depende muito de links externos para redirecionar os utilizadores para sites de vendas, a Xiaohongshu integra diretamente o e-commerce, permitindo uma experiência de compra mais fluida e rápida. Conteúdo autêntico: A plataforma é conhecida pelo seu conteúdo autêntico e pelas avaliações detalhadas que os utilizadores deixam. Os consumidores chineses confiam muito na opinião de outros utilizadores antes de comprar, e a Xiaohongshu tornou-se um espaço onde essa confiança é cultivada. Produtos internacionais: Embora a plataforma ofereça produtos locais, a Xiaohongshu é também um canal importante para marcas estrangeiras que desejam entrar no mercado chinês. A plataforma facilita o acesso dos consumidores chineses a produtos de marcas de luxo e outros produtos internacionais que, de outra forma, poderiam ser difíceis de encontrar na China. Uso de IA e dados para personalização: A Xiaohongshu utiliza algoritmos avançados e inteligência artificial para personalizar a experiência de cada utilizador. A plataforma recomenda produtos e conteúdos com base no histórico de navegação e nas interações de cada utilizador, aumentando a probabilidade de compra.

Impacto cultural e no consumo

A Xiaohongshu tem um enorme impacto na forma como os consumidores chineses descobrem e compram produtos. A plataforma é especialmente popular entre as gerações mais jovens, que procuram produtos de alta qualidade e estão dispostas a investir em marcas que ofereçam uma experiência única. Molda tendências e cria uma cultura de consumo onde a autenticidade e a qualidade são altamente valorizadas.

Além disso, a Xiaohongshu desempenha um papel importante na popularização de marcas estrangeiras na China. Muitas marcas internacionais, especialmente de cosméticos e moda, têm usado a plataforma como uma porta de entrada para o mercado chinês, onde conseguem atingir milhões de potenciais consumidores. Cuidado Instagram...